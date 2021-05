Porschen ostanut Fortnite-tähti mustalle listalle – voi käydä todella kalliiksi

16-vuotiaan Fortnite-tähden toilailut eivät ole olleet peliyhtiön mieleen.

Cody ”Clix” Conrod on yksi Fortniten supertähdistä. Hänen käytöksensä on kuitenkin tuonut ongelmia Fortnite-julkaisija Epic Gamesin kanssa.

Fortniten huippunimi Cody ”Clix” Conrod on joutunut pelijulkaisija Epic Gamesin mustalle listalle.

Epic poisti viime viikolla käytöstä Conrodin Fortnite-kumppanuuskoodin, jolla tehdyistä ostoista pelaaja saa osan itselleen. Hänen uskotaan tienanneen kumppanuusjärjestelmällä vähintään kuusinumeroisia summia vuodessa. Pelaaja itse on sanonut tienanneensa sillä jopa 400 000 dollaria kuukaudessa.

16-vuotiaan Conrodin koodi poistettiin käytöstä, koska pelaaja oli twiitannut kertomuksen naisvieraasta, laksatiivin sujauttamisesta tämän juomaan ja lopulta vessanpöntöstä syömisestä.

– Luulin kaikkien ottavan sen vitsinä, mutta ymmärrän että edustan yritystä ja minun ei olisi pitänyt twiitata sitä. Toivottavasti [kumppanuuskoodini] aktivoidaan vielä, pelaaja kommentoi Epicin päätöstä.

Vain muutama päivä myöhemmin Conrod kertoi Pandvil-nimimerkkiä käyttävän tuttavansa saaneen Epiciltä viestin. Yhtiö oli pyytänyt Pandviliä vaihtamaan Conrodille luotujen suosittujen harjoituskarttojen nimet, jotta niissä ei olisi enää pelaajan nimimerkkiä Clixiä.

Kahden takaiskun seurauksena Conrod on kertonut jatkossa käyttäytyvän aikuismaisemmin sekä Twitch-lähetyksissään että sosiaalisessa mediassa. Hän on ollut tempaustensa takia otsikoissa myös alkuvuodesta.

Helmikuussa pelaaja haukkui Twitterissä yllättäen Fortniten luovan johtajan, joka seurasi Super Bowlia paikan päällä. Conrodin uskotaan purkaneen pettymystään, sillä samalle viikonlopulle tarkoitettu FNCS-karsintaturnaus jouduttiin perumaan ohjelmistovirheen takia.

Vain viikkoa myöhemmin Conrod oli taas otsikoissa, kun hän sai porttikiellon Twitchiin. Syytä ei ole kerrottu, mutta porttikiellon uskotaan tulleen, koska pelaajan ruudulla näkyi vahingossa joukkuetoverin paljas takamus. Porttikielto peruttiin puolitoista päivää myöhemmin.

16-vuotias Conrod on yksi Fortniten suosituimmista pelaajista. Hän edustaa yhdysvaltalaista NRG Esports -organisaatiota ja hänellä on Twitterissä on 1,7 miljoonaa fania, Instagramissa 2,3 miljoonaa ja Twitchissä 3,9 miljoonaa.

Pelaaja osti hiljattain itselleen Porschen ja vanhemmilleen myös uudet autot:

Epic ei ole kommentoinut Conrodin kumppanuuskoodin palauttamista tai karttoja koskevaa nimimuutosta.