Nollasta sataan 3,8 sekunnissa – pelitähteä odotti pihalla leuat loksauttava BMW

Pelaajan saamasta bemarista löytyy 522 hevosvoimaa ja sataseen auto kiihtyy 3,8 sekunnissa. Suomessa auto maksaa uutena 139 344 euroa.

League of Legendsin kaikkien aikojen pelaaja, 25-vuotias eteläkorealainen Lee ”Faker” Sang-hyeok, on saanut melkoisen syntymäpäivälahjan. T1-joukkue antoi juhlapäivän kunniaksi pelaajalleen BMW M550i xDrive Sedan -henkilöauton. BMW on yksi T1:n sponsoreista.

Sang-hyoekin saama bemari on väriltään mattamusta. Auton tarkempia tietoja, kuten vuosimallia tai lisävarusteita, ei paljastettu. Auton uskotaan olevan vuosimallia 2021.

BMW:n Suomen-verkkosivujen mukaan upouuden M550i xDrive Sedanin lähtöhinta on 139 344 euroa. Autosta löytyy 522 hevosvoimaa, nollasta sataan auto kiihtyy 3,8 sekunnissa ja huippunopeus on 250 km/h.

Korealaispelaaja on voittanut urallaan palkintorahaa pelkästään 1,4 miljoonaa dollaria (1,1 miljoonaa euroa). Hän on edustanut koko uransa T1:tä, jonka omistajiin hän kuuluu nykyisin.

Sang-hyeokin uskotaan olevan yksi eniten tienanneista kilpapelaajista, mutta pelaaja on kertonut olevansa luonteeltaan säästäväinen. One Esportsin mukaan pelaaja ei ole innostunut merkkituotteista tai luksuslomakohteista. Radio Star -tv-ohjelmassa hän kertoi viihtyvänsä hyvin kotona ja käyttävänsä kuukausittain vain muutamia satasia.

25-vuotias Sang-hyeok on LoLin kolminkertainen maailmanmestari vuosilta 2013, 2015 ja 2016. Lisäksi häneltä löytyy MM-hopeaa vuodelta 2017 ja MM-välieräsijoitus 2019. Korean ykkösliigan LCK:n hän on voittanut peräti seitsemästi.

T1:n tähtinimen ura on ollut laskusuuntainen viimeisen vuoden. Tänä keväänä pelaaja penkitti itsensä, koska ei kokenut olevansa parhaimmillaan. T1:n edellisestä turnausvoitosta on kulunut jo vuosi. Sen jälkeen joukkue on pelannut viidessä liigassa tai turnauksessa, joissa se on vain yhdessä yltänyt finaaliin.