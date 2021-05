Kykyjenetsijä hehkuttaa – onko 11-vuotias Liam tuleva CS-supertähti?

MaiL09-nimimerkillä pelaava 11-vuotias ruotsalaispoika Liam teki vaikutuksen moneen viikonloppuna järjestetyssä tapahtumassa.

Liam ”MaiL09” Tügel saattaa olla tulevaisuudessa yksi Ruotsin Counter-Strike-tähdistä, jos nuori pelaaja jatkaa pelaamista samaan tahtiin, uutisoi Expressen.

11-vuotias ruotsalaispelaaja osallistui viikonloppuna järjestettyyn Path of a Ninja -kykyjenetsintätapahtumaan, jonka järjestää Ruotsin tunnetuin esports-organisaatio Ninjas in Pyjamas.

Liam pääsi näyttämään taitojaan tapahtumaan pärjättyään Esportal-palvelussa. Viikonlopun suoritukset tekivät vaikutuksen NiPin kykyjenetsijään ja entiseen ammattilaispelaajaan Fredrik ”Jaegarn” Anderssoniin, joka on myös NiPin akatemiajoukkueen valmentaja.

Anderssonin mielestä Liam on pelaaja, josta kuullaan aivan varmasti vielä tulevaisuudessa. 34-vuotias Andersson kehui erikseen nuorukaisen tähtäystaitoa ja tapaa kommunikoida, joiden takia häntä seurataan tarkasti NiPissä.

– Kun puhuin hänen vanhempiensa kanssa, he olivat hyvin ymmärtäväisiä ja koko perhe pelaa. On hienoa kuulla, miten vanhemmat todella tukevat lapsiaan esportsissa samalla tavalla kuin perinteisessä urheilussa, Andersson kertoi Expressenille.

Tapahtumaan osallistui kymmenen pelaajaa – Liamin lisäksi neljä muuta karsintapelaajaa ja viisi Anderssonin henkilökohtaisesti valitsemaa. Pelaajat jaettiin kahteen joukkueeseen, jotka laitettiin pelaamaan keskenään.

Kolmen kartan jälkeen puolet pelaajista valittiin näytösotteluun, johon osallistui myös NiPin akatemiajoukkue. Vaikutuksen tehnyt Liam ei tullut valituksi.

Liam voitti eräässä testiottelussa tilanteen, jossa hän oli yksin kolmea pelaajaa vastaan:

Nuoren pelaajan Marcus-isä ja äitipuoli Lina, jotka tapasivat toisensa pelien kautta, tukevat täysillä Liamin peliharrastusta. CS:n pelaamisen Liam aloitti 6-vuotiaana isänsä tietokoneella, mutta oman tietokoneen hän sai kolme vuotta myöhemmin.

Lahjakas nuori pelaaja on Expressenin mukaan liian hyvä pelaamaan kolmen sisaruksensa tai kaveriensa kanssa. Esportalissa ”MaiL09” nimimerkkiä käyttävän Liamin elo-luku on 1907. Eloluvulla mitataan pelaajien keskinäisiä taitoja palvelussa.

Liam on vielä tuhansien pisteiden päässä pelipalvelun kärkinimistä, mutta hänen tulevaisuutensa näyttää valoisalta ikä huomioiden. Liam on pelannut palvelussa 195 ottelua, joista hän on voittanut 113. Tappojen ja kuolemien suhdeluku on kiitettävä 1,31 ja vastustajista hän eliminoi 38 prosenttia osumalla päähän.

Counter-Strike on tietokoneella pelattava räiskintäpeli, jonka uusin osa on vuonna 2012 julkaistu Global Offensive. Pelisarja on ollut jo 20 vuoden ajan erittäin suosittu Pohjoismaissa.

Pelin idea on yksinkertainen: Terroristit koittavat virittää ja räjäyttää pommin ja poliisit estää sen räjähtämisen. Yleisimmissä pelitiloissa molemmat joukkueet koostuvat viidestä pelaajasta.

Räiskintäpelin ikäraja on 16 vuotta, mikä ei ole haitannut Liamin vanhempia. CS:sä väkivalta tai veri ei ole yhtä näkyvästi esillä kun esimerkiksi Call of Dutyssa, joka tähtää enemmän realistisuuteen. Suomessa CS on vakiintunut peli nuorisovalmennuksissa ja pelileireillä.