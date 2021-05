Ennätyksellinen 32,9 miljoonan euron peliturnaus elokuussa Ruotsiin – jatkuuko suomalaisten mestaruusputki?

Dota 2:n MM-turnaus järjestetään Ruotsissa kaikkien aikojen suurimmalla palkintopotilla 5.–15. elokuuta 2021.

OG on Dota 2:n hallitseva maailmanmestari ja ainoa, joka on juhlinut voittoa kahdesti. OG:n mestaruudet tulivat peräkkäin 2018 ja 2019.­

Peliyhtiö Valve on ilmoittanut järjestävänsä Dota 2 -pelin suuren The International -turnauksen Tukholmassa 5.–15. elokuuta 2021. Kyseessä on pelin MM-turnaus ja yksi esportsin vuoden suurimmista tapahtumista.

Kymmenettä kertaa pelattava turnaus piti järjestää Tukholmassa ja Globen-areenalla alun perin elokuussa 2020, mutta koronan takia kisat peruttiin. Toistaiseksi ei ole tietoa, missä pelit tarkalleen pelataan ja pääseekö yleisöä paikan päälle. Valve kommentoi asiaa seuraavan kerran kesäkuussa.

The Internationalissa pelataan 40 018 195 dollarin (32,9 miljoonan euron) palkintopotista, joka on esportsin historian suurin. Summa on aiempien vuosien tavoin noussut ennätyslukemaan joukkorahoituksella.

Valve laittoi pottiin aluksi vain 1,6 miljoonaa, minkä jälkeen pelaajat lihottivat sitä ostamalla pelisisältöä tarjoavan taistelupassin ja siihen liittyviä kehityspisteitä. Myynneistä 25 prosenttia ohjattiin pottiin.

Monet toivoivat Valven tuovan myyntiin uuden taistelupassin pitkän tauon jälkeen, mutta sellaista ei kuitenkaan ole luvassa loppukesän turnausta varten.

The International on järjestetty edellisen kerran elokuussa 2019, jolloin voiton vei toista kertaa peräkkäin Topias ”Topson” Taavitsaisen ja Jesse ”JerAx” Vainikan edustama OG.

Vainikka on sen jälkeen lopettanut kilpauransa, mutta Taavitsainen jatkaa yhä uraansa OG:ssa. Euroopan huippunimiin lukeutuu hänen lisäkseen suomalaisista vuoden 2017 maailmanmestari Lasse ”MATUMBAMAN” Urpalainen, joka edustaa Team Secretiä.

MM-turnauksen osallistujat selvitetään parhaillaan pelattavalla Dota Pro Circuit -sarjalla. Suomalaispelaajat ovat juhlineet MM-kultaa vuosina 2017–19.

The Internationalin voittajajoukkue saa yli 10 miljoonan voittopotin lisäksi himoitun Aegis-mestaruuskilven.­

MM-ilmoituksen lisäksi Valve on lisännyt peliin tänään huippujoukkueiden luomia tukipaketteja, joiden myynneistä puolet jää joukkueille. Paketit, joiden sisältö vaihtelee hinnan mukaan, on jaettu kolmeen eri tasoon.

Halvimman ostamalla saa pelkän tukimerkin profiiliin, mutta kalleimman ostanut saa lisäksi esimerkiksi hymiöitä, latausruudun ja uudenlaisen elämäpistepalkin käyttöönsä.

Tukipaketit ovat saaneet pelaajilta ja katsojilta täystyrmäyksen, koska sisältöä ei pidetä kovin mielenkiintoisena ja kaikki joukkueet eivät ole mukana. Esimerkiksi OG:lle ei löydy vielä tukipakettia. Lisäksi paketin sisällön saa käyttöönsä vain pariksi kuukaudeksi.