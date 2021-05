Warzoneen erikoinen lisäys: Call of Dutyn mestarit ikuistettiin peliin

Dallas Empiren logo ja mestaruusjoukkueen pelaajat ovat kaikkien Warzone-pelaajien nähtävillä Verdansk Stadiumin pääovilla.

Call of Duty -pelin ammattilaissarjan eli CDL:n ensimmäisen kauden voittanut Dallas Empire -joukkue on ikuistettu pelisarjan ilmaisversioon, Warzoneen.

Mestaruusjoukkueen pelaajien Indervir ”iLLeY” Dhaliwal, Cuyler ”Huke” Garland, Anthony ”Shotzzy” Cuevas-Castro, James ”Clayster” Eubanks ja Ian ”Crimsix” Porter kuvat löytyvät pelissä sijaitsevan Verdansk Stadiumin pääovilta.

Stadionin edustajalle on lisätty myös liigan mestaruuspokaali, jonka edessä olevaan laattaan on ikuistettu Dallas Empire. Muutokset on lisätty peliin tänään 10. toukokuuta.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun liigavoittajia muistetaan Warzonessa. Viime syksynä mestaruuden varmistuttua pelissä ammuttiin ilotulitteet stadionin ylle Dallas Empiren kunniaksi.

Monissa peleissä maailmanmestaria kunnioitetaan tavalla tai toisella. League of Legendsissa MM-voittaja saa omat skinit eli hahmojen ulkoasut peliin. StarCraft II:n vuoden 2018 maailmanmestari Joona ”Serral” Sotala sai voittonsa jälkeen peliin muotokuvan.

Call of Duty League on pelin virallinen kilpasarja, joka alkoi tammikuussa 2020. Pelissä on 12 joukkuetta, jotka on perustettu eri kaupunkeihin. Joukkueet kilpailevat sarjassa aina pelisarjan uusimmalla osalla, joka julkaistaan perinteisesti loppuvuodesta.

Warzone on Call of Duty -sarjaa keväällä 2019 uudella tavalla jatkanut ilmaisversio. Warzone vie CoDin suosittuun battle royale -genreen, jossa viimeisenä elossa oleva pelaaja tai joukkue on voittaja. Ilmaispelillä on jo yli 100 miljoonaa pelaaja, mutta siitä ei ole lähdetty rakentamaan kilpapeliä.