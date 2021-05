CS-joukkue hävisi tahallaan – diskaus ja pitkä pelikielto

Turnausformaatti mahdollisti kiinalaisjoukkueen tempun, joka toi diskauksen lisäksi pelikieltoa.

Counter-Strike-pelissä kilpaileva kiinalainen Wings Up -joukkue diskattiin viikonloppuna Wuxi Villa Cup 2 -turnauksesta, koska joukkue ei pelannut yhtä ottelua tosissaan, uutisoi HLTV.

Turnausjärjestäjän mukaan Wings Up alisuoritti tahallaan lohkovaiheen päätöskierroksella After-joukkuetta vastaan. Wings Up hävisi Mirage-kartassa pelatun ottelun 13–16.

Turnausjärjestäjän päätöstä tukevat videot, joita on jaettu Twitteriin. Videoilla Wings Up -pelaajat tekevät kyseenalaisia ratkaisuja aivan ottelun loppupuolella. Videot ovat katsottavissa alta:

Lohkovaihe pelattiin kiistellyllä round robin -formaatilla, jossa kaikki joukkueet kohtaavat toisensa ainakin kerran. Formaattia käytetään nykyisin huipputasolla harvemmin, koska useasti viimeisen kierroksen otteluilla ei ole enää kaikille joukkueille merkitystä. Tässä tapauksessa Wings Upin yllätystappio vaikutti lohkon loppusijoituksiin.

Wings Up vältti tappiolla kohtaamasta Let's Quit -joukkuetta pudotuspelien avauskierroksella, mikä olisi aiheuttanut eturistiriidan. Let's Quitin yksi pelaajista on Quanqing ”qz” Wu, joka omistaa osan Wings Upista ja hän on lisäksi Hui ”DD” Wun isoveli.

Wu ei pelannut lohkovaiheen päätösottelussa Afteria vastaan, ja hänen tilallaan nähtiin yllättäen valmentaja Ruixuan ”xiaoxizi” Ma. Muut ottelut joukkue pelasi normaalilla kokoonpanollaan.

Wings Up päätyi tappion takia eri puolelle ottelukaaviota kuin Let’s Quit, joten joukkueet olisivat voineet kohdata vasta finaalissa. Wing Up diskattiin kuitenkin ennen pudotuspelien avauskierrosta, jossa se olisi kohdannut heti uudestaan Afterin.

Diskauksen lisäksi turnausjärjestäjä rankaisi joukkuetta puolen vuoden osallistumiskiellolla kaikkiin järjestämiinsä turnauksiin. Muut turnaustoimijat Kiinassa eivät ole reagoineet tapaukseen.

Kiisteltyä round robin -formaattia käytetään erityisesti Aasiassa. CS:n kilpapuolen ykkössivuston HLTV:n pitkäaikainen työntekijä ja osaomistaja Petar ”Tgwri1s” Milovanovic totesi Twitterissä formaatin johtavan liian usein nyt nähtyyn tilanteeseen, jossa toinen joukkue voi hyötyä tappiosta. Milovanovicin mukaan HLTV ei tästä syystä listaa pääosaa puoliammattilaistason turnauksista, joissa käytetään round robinia.

Milovanovic huomautti myös kiinalaisten turnausjärjestäjien olevan tietoisia tilanteista, joissa joukkueet ovat sopupelanneet. Hän peräänkuuluttikin kovempia toimia, jotta usko Aasian CS-yhteisön rehelliseen kilpailuun saataisiin palautettua.

Wuxi Villa Cup 2 -turnauksen voitti lopulta Lynn Vision, joka kaatoi finaalissa tunnetun TYLOO-joukkueen. Lynn Vision kuittasi voitosta reilut 18 500 dollaria. Let's Quit hävisi ensimmäisellä kierroksella Reece-joukkueelle, joten se jakoi viimeisen sijan yhdessä Wings Upin kanssa.