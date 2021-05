Maailman paras Valorant-pelaaja hehkuttaa Elias Olkkosta: ”Syy siihen, miksi meistä tuli niin hyviä”

Team Liquid on yksi Valorantin kuumimmista nimistä. Supertähden mukaan yksi syy siihen on suomalaisässä Elias ”Jamppi” Olkkonen.

Adil Benrlitomin mukaan Elias Olkkosen merkitys Team Liquidille on ollut huomattava.­

Valorantin parhaana pelaajana pidetty belgialainen Adil ”ScreaM” Benrlitom on kehunut vuolaasti suomalaista joukkuetoveriaan Elias ”Jamppi” Olkkosta VCT:n haastattelussa.

Berlitomin mukaan Olkkosen hankkiminen helmikuussa nosti Team Liquidin uudelle tasolle: alkuvuonna useasti epäonnistunut joukkue on nyt Euroopan ykkösjoukkue.

Counter-Strike-uransa alkuvuodesta kiistellyn pelikiellon – joka purettiin hiljattain – takia lopettanut Olkkonen tunnetaan aggressiivisena tarkkuuskivääripelaajana, jollaiset ovat kullanarvoisia huippujoukkueille. Liquidilta puuttui sellainen ennen Olkkosta.

Olkkonen on pelannut Operator-tarkkuuskiväärillä käyttäen Jett-hahmoa, jota Benrlitom pelasi aiemmin. Benrlitom tunnetaan tarkasta hiirikädestä, joten hänestä on enemmän hyötyä rynnäkkökiväärillä pelatessa.

– [Jett] sopii minun pelityylilleni, mutta Jampin liittyessä annoin sen mielelläni hänelle. On tärkeää että Jettillä on käytössä Operator. Se on niin vahva yhdistelmä, että olen valmis pelaamaan mitä tahansa muuta agenttia pelissä, Benrlitom kertoi haastattelussa.

– Operatorilla on iso vaikutus peliin, koska se antaa helpon mahdollisuuden ottaa ensimmäinen tappo. Se [tarkkuuskivääripelaajan hankkiminen] muutti pelityyliämme ja olen varma, että Jamppi on suuri syy siihen, miksi meistä tuli niin hyviä, Benrlitom jatkoi kehuen vuolaasti Olkkosta.

Benrlitom sanoi jo muutama viikko sitten Olkkosesta tulevan pelin paras tarkkuuskivääripelaaja. Viesti sai vaihtelevan vastaanoton, mutta monen mielipide on saattanut muuttua viime viikkojen jälkeen.

Team Liquidilta meni ohi vuoden ensimmäinen suuri turnaus, kun joukkue jäi merkittävissä karsinnoissa kalkkiviivoille. Juuri päättynyt Euroopan toinen Masters-karsintakokonaisuus päättyi paremmin, kun tuloksena oli komea karsintavoitto.

Olkkosen ja Benrlitomin joukkue suuntaa seuraavaksi Islantiin, jossa pelataan Masters Reykjavik -jättiturnaus 24.–30. toukokuuta. Kyseessä on Valorantin ensimmäinen kansainvälinen turnaus, johon osallistuu vain kymmenen joukkuetta ympäri maailmaa.

Euroopasta osallistuvat Team Liquid ja Fnatic, jossa pelaa suomalainen Nikita ”Derke” Sirmitev. Molemmat eurooppalaisjoukkueet lukeutuvat ennakkosuosikkeihin.