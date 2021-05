Netflix-menestystä yritetään toistaa – hittipelistä animesarja

League of Legendsiin voi tutustua syksyllä uuden animesarjan kautta.

League of Legendsin maailmaan voi tutustua syksyllä julkaistavan Arcane-nimisen Netflix-animen kautta. LoL on yksi maailman suosituimmista tietokonepeleistä.­

Maailman suosituimpiin tietokonepeleihin lukeutuvasta League of Legendsista tehdään animesarja. Teini-ikäisille ja sitä vanhemmille suunnattu Arcane-sarja ilmestyy Netflixiin syksyllä.

Sarjassa selviää ainakin kahden tunnetun LoL-sankarin, siskosten Jinxin ja Vi'n, alkuperäistarina. Muita vahvistettuja hahmoja ovat Caitlyn ja Warwick. Tapahtumat sijoittuvat Piltoverin ja Zaunin alueille.

Arcane on tuotettu Fortiche Productions -animaatiostudion kanssa. Studio on luonut monet LoLin suosituimmista lyhytelokuvista ja musiikkivideoista. 18 sekunnin maistiaispätkä on kerännyt runsaasti kehuja:

Riot Gamesin vuonna 2009 julkaiseman LoLin universumi on laajentunut viime vuosina useiksi sivupeleiksi ja nyt animeksi. Pelin ympärille on työpaikkalistausten perusteella tekeillä laaja Marvelin kaltainen multimediasarja, mutta yhtiö ei ole kertonut suunnitelmistaan tarkemmin.

Syksyllä on perinteisesti pelattu LoLin MM-kisat, joka on kilpapelaamisen vuoden suurin tapahtuma. Tänä vuonna MM-finaali pelataan Kiinassa 6. marraskuuta. Arcane julkaistaan erittäin todennäköisesti ennen MM-kisojen alkua.

LoL ei ole ensimmäinen kilpapelihitti, josta tehdään anime. Ykköskilpailija Valven julkaisema Dota 2 sai oman kahdeksanosaisen animesarjansa tämän vuoden maaliskuussa.

DOTA: Dragon's Blood nousi pian julkaisun jälkeen koko palvelun kuudenneksi katsotuimmaksi tv-sarjaksi. Sarja on ollut erittäin suosittu erityisesti Aasiassa. Dota-animesta on tekeillä toinen kausi, mutta sen julkaisuajankohtaa ei ole vahvistettu.