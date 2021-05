Pelitähti otti kantaa – kiinalaisjoukkueilta raivoisa reaktio

25-vuotias korealaispelaaja ei ole pelannut vielä yhtään ottelua Overwatch Leaguen uudella kaudella, joka alkoi vain muutama päivä kohulähetyksen jälkeen.

25-vuotias Park ”Saebyeolbe” Jong-ryeol on ollut alusta asti yksi liigan suosikkinimistä.­

Overwatch-pelin huippusarjassa Seoul Dynasty -joukkuetta edustava korealainen Park ”Saebyeolbe” Jong-ryeol on joutunut kiinalaisjoukkueiden boikotoinnin kohteeksi, uutisoivat Dexerto ja DOT Esports.

25-vuotias Park kritisoi 12. huhtikuuta henkilökohtaisessa Twitch-striimissään Kiinan johdon Honkongin- ja Taiwanin-politiikkaa. Pelaaja kertoi joutuneensa ongelmiin puhuttuaan Taiwanista ja Hongkongista itsenäisinä valtioina lähetyksessä, joka tehtiin kiinalaiseen videopalveluun.

Kyseinen lähetys ja kaikki muutkin on poistettu pelaajan Twitch-sivulta. Park pyysi kommenttejaan anteeksi käsinkirjoitetulla kirjeellä jo 14. huhtikuuta.

Kirje ei kuitenkaan kelvannut Overwatch Leaguen kiinalaisjoukkueille eli Chengdu Huntersille, Guangzhou Chargelle, Shanghai Dragonsille ja Hangzhou Sparkille. Joukkueet ilmoittivat toukokuun alussa Weibo-palvelussa boikotoivansa toistaiseksi kaikkia Parkiin liittyviä aktiviteetteja, kuten harjoitusotteluita ja liigapelejä.

Shanghai Dragonsin managerin jakaman viestin mukaan Parkin pitäisi tiedostaa maineensa ja vastuunsa kiinalaisfanien silmissä. Managerin mielestä Parkin pitäisi keskittyä pelaamiseen eikä politiikkaan. Manageri piti myös pelaajan anteeksipyyntöä epäaitona, minkä takia sitä ei pidä hyväksyä tai huomioida.

Aasialaisjoukkueet pelaavat koronan takia Overwatch Leagueta keskenään samassa divisioonassa. Park ei ole toistaiseksi pelannut yhtään ottelua 16. huhtikuuta alkaneella kaudella.

Hunters on joukkueista ainoa, jolla on kokoonpanossa pelkkiä kiinalaispelaajia. Chargella on kaksi pelaajaa Kiinasta, Sparkilla viisi ja Dragonsilla vain yksi.

Overwatch League, pelijulkaisija Blizzard Entertainment tai Seoul Dynasty eivät ole kommentoineet tapausta.

”Saebyeolbe” voitti Etelä-Korean kanssa World Cupin vuonna 20117. Overwatch Leaguessa hän pelasi ensimmäiset kolme kautta New York Excelsiorissa, kunnes siirtyi viime vuoden lopulla nykyiseen joukkueeseensa.­

Overwatch-fanit ovat ihmetelleet peliyhtiön hiljaisuutta, vaikka monen muistissa on vielä syksyn 2019 kohutapaus. Silloin yhtiö joutui myrskyn keskelle, kun Ng ”blitzchung” Wai Chung sai pelikieltoa osoitettua tukensa Hongkongin mielenosoituksille.

Pelaajat eivät katsoneet hyvällä Blizzardin toimia, vaan ryhtyivät boikottiin. Monet pyysivät rahansa takaisin peleistä ja sulkivat pelitilejään. Blizzard taipui vajaan viikon jälkeen lyhentämään pelikieltoa, ja palauttamaan pelaajan ansaitsemat palkintorahat.