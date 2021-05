CS:n karttayllätys menee iholle – Aleksi Jalli tiivisti mietteensä kahteen emojiin

Ammattilaiset ovat suhtautuneet vaihtelevasti uutiseen koskien karttavalikoiman muutosta.

Ancient kartta esiteltiin joulukuussa 2020. Toukokuun alussa kartta lisättiin osaksi pelin aktiivista karttavalikoimaa. Päätös on jakanut mielipiteet, varsinkin kun tilaa teki ikoninen Train-kartta.­

Counter-Strike-julkaisija Valven yllätysilmoitus koskien pelin aktiivisen karttavalikoiman muuttamista on aiheuttanut runsaasti keskustelua.

Maanantain ja tiistaina välisenä yönä legendaarinen Train-kartta teki tilaa yhtiön viime vuonna kehittämälle Ancientille, joka lisättiin peliin joulukuussa 2020. Ancient korvaa Trainin kesäkuussa merkittävissä kilpaturnauksissa.

Tältä näyttää Ancient:

Monet pelaajat odottivat Miragen tai Dust II:n tekevän tilaa Trainin sijaan, koska niitä pidetään peli- ja katsojakokemusta ajatellen jo melko nähdyiltä usean vuoden pelaamisen jälkeen.

Useat kommentoijat muun muassa Redditissä ja Twitterissä ovat ottaneet muutoksen vastaan innolla, mutta pääosa on tyrmännyt sen. Vain muutaman kuukauden ikäinen kartta ei ole monien mieleen.

Myös ammattilaiset ovat suhtautuneet vaihdokseen vaihtelevasti. Osa on jäänyt haikailemaan Trainin perään, mutta monet ovat iloinneet ensimmäisestä karttavaihdoksesta kahteen vuoteen.

ENCE-tähti Aleksi ”allu” Jalli tiivisti reaktionsa kahteen emojiin:

– Kaipaan varmasti Trainia, mutta tämä on erittäin virkistävä juttu meille kaikille, Dignitas-pelaaja Patrik ”f0rest” Lindberg kommentoi Twitterissä.

– Hahaha, mikä tämä kartta on kaverit, ihmetteli maailman parhaana pelaajana pidetty Na`Vi-pelaaja Aleksandr ”s1mple” Kostyliev.

– En ole ikinä nähnyt minkään yhteisön vihaavan mitään muutosta peliin niin paljon kun CS:GOssa. Sama karttavalikoima kaksi vuosikymmentä, samat antiikkiset pelikamat seitsemän vuoden takaa, heitti Liquid-tähti Jonathan ”EliGE” Jablonowski.

Aleksi ”allu” Jalli on ollut yksi Train-kartan parhaiten suorittaneista pelaajista jo vuosia. Pian kartta korvataan uudella ja tuntemattomalla Ancientilla.­

– Erittäin mielenkiintoista, totesi G2:n Nikola ”NiKo” Kovač.

– Ei Cachea, ei Cbblea, ei Tuscania – vaan Ancient. Haluan itkeä, naureskeli BIG-joukkueen İsmail Can ”XANTARES” Dörtkardeş.

– Tiistainen muistutus: Overpass muuttui huonosta kartaksi pelin parhaaksi. [Valve] voi tehdä sen uudestaan, huomautti Ninjas in Pyjamasin uusi vahvistus Nicolai ”dev1ce” Reedtz.

Train on ollut monien suomalaispelaajien ja -joukkueiden suosikkikarttoja jo pitkään. Se on kuitenkin ollut yksi vähiten pelatuista kartoista huipputasolla, huomautti Donald ”voo” Parkhurst. Seitsemästä kartasta Train on ollut tänä vuonna kolmen vähiten suosituimman joukossa Vertigon ja Overpassin kanssa.

Monet tunnetut nimet ovat myös ihmetelleet pelaajien reaktioita muutokseen. Selostaja Chad ”SPUNJ” Burchill huomautti pelaajien valittavan sen sijaan että ottaisivat haasteen vastaan. Burchill uskoo vahvasti, ettei pääosa ammattilaisista ole edes kokeillut karttaa, jonka hän tiedostaa kaipaavan muutoksia.

– Pelaa Ancientia ja auta kehittäjiä keräämään dataa, jota he tarvitsevat tehdäkseen kartasta paremman, Burchill totesi.

Pelaajasta selostajaksi vaihtanut Mathieu ”Maniac” Quiquerez muistutti karttojen vaihtamisen olevan tärkeä osa CS:n ekosysteemiä ja sitä kautta kiinnostavuutta. Hän tosin olisi nähnyt mieluummin Miragen poistuvan karttatarjonnasta kuin Trainin.