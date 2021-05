CS:n maailmanlistalla isoja muutoksia – Jesse Linjala paras suomalainen

Kahdenkymmenen parhaan joukossa on kolme suomalaisvahvisteista joukkuetta. Kärkikymmenikköön on vielä hieman matkaa.

Jesse Linjala (vasemmalla) on listalla parhaiten sijoittunut suomalainen. Kaksi sijaa perässä tulee Jani Jussilan tähdittämä HAVU Gaming.­

HLTV:n ylläpitämä Counter-Striken maailmanlista on kokenut suuria muutoksia kärkikymmenikön osalta. Suomalaispelaajien tähdittämiä joukkueita mahtuu top30:een neljä.

Edelliseen kuukausilistaan verrattuna kärkeen on noussut venäläinen Gambit Esports (+2 sijaa), jolla on pyöreät tuhat listapistettä. Gambit on voittanut alkuvuoden aikana IEM Katowicen ja sijoittunut toiseksi ESL Pro Leaguessa.

Toisena ja kolmantena ovat tanskalaiset Heroic (+10) ja Astralis (-1). Viiden parhaan joukkoon kuuluvat lisäksi Ivy-alueen kestosuosikit Na`Vi (-3) ja Virtus.pro (-1). Kärkikympin osalta jokaisen joukkueen sijoitus on muuttunut.

HLTV päivittää maailmanlistaa viikoittain, mutta aina kuukauden ensimmäisenä maanantaina julkaistaan kattavampi kuukausilista. Siinä verrataan joukkueiden kehitystä edelliseen kuukauteen. IS uutisoi jatkossa kuukausilistasta ja sen muutoksista.

Suomalaisista korkeimpana on sijalla 15 oleva Jesse ”zehN” Linjalan tähdittämä FunPlus Phoenix (+2). Seuraavilla sijoilla ovat Aleksi ”Aleksib” Virolaisen OG (+4) ja suomalaisjoukkue HAVU (-1).

10 sijaa noussut Heroic oli kuukauden kovin nousija sijoitus huomioiden. Enemmän nousivat puhtaasti lukujen valossa sijoilla 23–25 olevat Dignitas (+12), ENCE (+12) ja forZe (+16).

Kestosuosikeista listalla ovat pudonneet merkittävästi helmikuussa kärkikymmenikössä olleet Evil Geniuses (-8) ja Fnatic (-7). EG on nyt 22:s ja Fnatic 26:s.

Koronan takia listalla on huomioitu myös pienempien nettiturnausten tulokset, mikä on vaikuttanut erityisesti listan häntäpään sijoituksiin.

Parhaillaan pelataan DreamHack Masters -huipputurnausta, jonka pudotuspelit ovat viikonloppuna. Voitosta pelaavat G2, Astralis, Furia, Na`Vi, Heroic ja Gambit.

Toukokuussa pelataan huipputurnauksista lisäksi ensimmäiset alueelliset major-karsintaturnaukset. Euroopan-karsinta on Flashpoint 3, joka pelataan 10.–30.5. Linjalan ja Virolaisen joukkueet ovat mukana Flashpointissa.