Video: CS-pelaaja sössi nolosti takuuvarman paikan –ruotsalaislegenda ei voinut kuin nauraa

Emil ”HeatoN” Christensen ei voinut muuta kun nauraa tilanteelle, jossa joukkuetoverin temppu epäonnistui täysin.

Counter-Strike-pelaajan yritys voittaa kierros näyttävästi ruotsalaislegenda Emil ”HeatoN” Christensenin valvovan katseen alla epäonnistui pahemman kerran.

Viimeisenä elossa ollut Christensenin joukkuetoveri, Illumination-nimimerkkiä käyttänyt pelaaja, pääsi yllättämään pommia purkaneen vastustajan. Pelaaja ajatteli nöyryyttää vastustajaa antamalla tälle puukosta, mutta ensimmäiset pari iskua eivät yllättäen osuneetkaan.

Pommi ehdittiin purkaa ennen kuolettavaa iskua, joten kierrosvoitto meni terroristien sijaan poliiseille. Christensenin joukkuetoverin ensimmäiset puukoniskut menivät ohi, koska tämä seisoi pomminpurkajan päällä. Kyykyssä ollessa iskut olisivat osuneet heti.

Christensen ja kaikki muut pelaajat repeävät hulvattomaan nauruun tilanteen takia. Ottelua striimannut Christensen on jakanut tilanteesta videon Twitterissä.

Epäonnistuneesta puukotuksesta huolimatta Christensenin joukkue voitto Train-kartassa pelatun ottelun 16–13. Kyseessä oli Esportal-palvelun yleisottelu, joten moka ei sattunut esimerkiksi tärkeässä turnausottelussa.

36-vuotias Christensen on yksi CS-historian tunnetuimmista nimistä. Hän kilpaili pelisarjan parissa vuosina 2000–2007 voittaen CPL:n neljästi. Kesällä 2016 hänet valittiin ESL:n Hall of Fameen.

Christensen muistetaan SK Gaming- ja Ninjas in Pyjamas -joukkueista, joista hän oli perustamassa jälkimmäistä. NiP on nykyisin Ruotsin tunnetuin esports-joukkue. Yhtiöllä ja ruotsalaislegendalla on ollut myös kohuja.

Vuonna 2015 Christensen ja kaksi muuta entistä NiPin omistajaa tuomittiin syyllisinä kirjanpitoon liittyvään huolimattomuuteen, sillä yhtiö ei ollut huolehtinut työntekijöiden veromaksuista. Christensen joutui maksamaan sakkoja ja suorittamaan yhteiskuntapalvelua.