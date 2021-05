Peliyhtiöt vetivät hittinsä pois huippuliigasta – syynä kyseenalainen sponsori ja pelihahmojen väärinkäyttö?

Peliyhtiöt ilmoittivat asiasta täysin yllättäen. Turnausjärjestäjä ei ole kommentoinut yllättäviä väitteitä.

WePlayn järjestämät WUFL-turnaukset on pelattu kevään aikana Ukrainassa.­

Peliyhtiöt Bandai Namco ja NetherRealm Studios ovat lopettaneet yhteistyön turnausjärjestäjä WePlay Esportsin kanssa.

Yhtiöt kertoivat asiasta yllättäen perjantaina hyvin samankaltaisilla lausunnoilla, joissa ei kerrottu tarkempaa syytä päätökselle. Molemmissa lausunnoissa viitattiin ainoastaan ammatillisiin standardeihin ja ”eri visioihin WePlayn kanssa”.

WePlay Esports aloitti alkuvuodesta WUFL-sarjan (WePlay Ultimate Fighting League), jossa on pelattu suosittuja tappelupelejä. Ukrainassa järjestettiin maalis-huhtikuun aikana kolme 50 000 dollarin turnausta.

Turnauksissa pelattiin Tekken 7-, Mortal Kombat 11- ja Soulcalibur VI -pelejä. NetherRealm on MK11:n julkaisija, Bandai Namco Tekkenin sekä Soulcaliburin.

WePlay sanoo vastineessaan yrittäneensä keskustella tuloksetta tulevista kausista pelijulkaisijoiden kanssa. WePlay ei ole vielä vahvistanut uutta WUFL-kautta, mutta aikoo jatkaa tappelupelien parissa yllätyskäänteestä huolimatta.

Peliyhtiöiden päätöksen uskotaan liittyvän joko WePlayn kyseenalaiseen sponsoriin tai tapaan käyttää pelimateriaalia turnauslähetyksissä.

WePlay ilmoitti 25.3. aloittaneensa yhteistyön venäläisen 1xBet-vedonlyöntiyhtiön kanssa. Vuonna 2007 perustettu 1xBet on keskellä skandaalia, koska sillä ei ole ollut vaadittavia lisenssejä toimintaan Venäjällä, uutisoi Gbc.

Vedonlyöntiyhtiö teki lokakuun 2014 ja toukokuun 2019 välillä 63 miljardia ruplaa (noin 692 miljoonaa euroa) toimiessaan laittomasti Venäjällä. Yrityksen takana olevat kolme venäläistä pakenivat maasta viime syksynä.

Netissä on myös spekuloitu julkaisijoiden päättäneen yhteistyön siksi, että WePlay on käyttänyt esimerkiksi pelihahmoja epäasiallisella tavalla ja luvatta turnauslähetyksissä.

WePlay on ladannut Twitteriin turnauslähetyksistä tallennettuja videoita, joissa pelihahmot on laitettu tanssimaan väliajaksi. Monet ovat pitäneet videoita seksuaalissävytteisinä ja asiattomina. Esimerkkivideoita on katsottavissa alta.

Peliyhtiöt tai WePlay eivät ole kommentoineet väitteitä.