Christianin firman alku oli ankea – sitten hän tajusi asiakkaiden löytyvän kouluista

Christian Joutsenvuoren perustama yritys tarjoaa pelivalmennusta nuorille. Asiakkaina on kouluja ja niiden oppilaita.

Joutsenvuori on itsekin kilpaillut Counter-Strikessa, mutta keskittynyt viime vuodet valmentamiseen. Hänellä on oma valmennusta tarjoava yritys.­

Esports on kasvanut ja ammattimaistunut viime vuosina kovaa vauhtia, mikä on näkynyt myös uusina toimijoina alalla. Yksi tällainen on valmennusta ja pelikerhotoimintaa tarjoava Incoach Esport Oy, jonka on perustanut Christian Joutsenvuori.

Joutsenvuori kertoo yrityksen syntyneen hänen pelaajauransa innoittamana. Hän pelasi vuoden 2018 alkupuolella Counter-Strikea Enhanced-joukkueessa, joka tarvitsi harjoitusleirille valmentajaa. Sellaista ei kuitenkaan löytynyt helposti. Asia jäi askarruttamaan.

– Sinä kesänä ei uni tullut eräänä yönä, joten mietin mitä sitä haluaisi tehdä elämällä. Pelaaminen vei silloin aika paljon aikaa, mutta kehitys oli hidasta. Halusin päästä käyttämään pelaamisesta opittuja taitoja johonkin, Joutsenvuori kertoo IS:lle.

Syntyi idea palvelusta, josta voi vuokrata valmentajan tai tarjota myytäväksi valmennusta. Pian yritys oli perustettu ja toiminta aloitettu. Joutsenvuoren lisäksi valmennusta tarjosi muutama kohtuullisen tunnettu suomalaispelaaja.

Joutsenvuori pelasi aikoinaan Enhanced-joukkueessa, jolla oli vaikeuksia löytää valmentajaa harjoitusleireille. Siitä sai osittain alkunsa Incoach.­

Joutsenvuori muistelee ensimmäisten kuukausien olleen vaikeita. Hän ei haaveillut yleisöryntäyksestä, mutta kysyntää ei ollut juuri lainkaan. Hän yllättyi, miten vaikea oli tavoittaa nuoria pelaajia, jotka olisivat vielä valmiita maksamaan valmennuksesta.

Vaikeasta alusta huolimatta mies ei jäänyt paikoilleen. Liiketoimintamalli muuttui nopeasti, kun Joutsenvuori jutteli Sasky-koulutuskuntayhtymän koordinaattorin kanssa. Saskyssa haluttiin tarjota esports-opetusta, mutta siihen tarvittiin osaavat valmentajat.

Incoach kehitteli Saskylle mallin, jota kehitettiin palautteen perusteella. Uudeksi kohderyhmäksi valikoituivat oppilaitokset ja näiden oppilaat. Viime vuonna yritys oli mukana 15 koulussa ja valmennettavia oli koko vuonna arviolta 250–300.

Joutsenvuori kertoo Incoachin toiminnan olevan käytännössä yksilövalmennusta ryhmässä, koska valmennettavina voi olla koulun kautta kaikentasoisia pelaajia.

Valmennustilanteissa keskitytään yksilötaitoihin, kuten liikkumiseen ja tähtäämiseen, joita voi kuka tahansa hyödyntää jokapäiväisessä pelaamisessa. Asioita käydään läpi teoriatasolla yksityiskohtaisesti, minkä jälkeen pelataan harjoitusotteluita.

Opetustavat ja harjoituskohteet vaihtelevat osallistujien taitojen mukaan. Myös ruokavalion ja liikunnan tärkeydestä puhutaan kouluissa. Valmennuksissa räiskintäpelit ovat kaikkein suosituimpia.

– Arviolta 99 prosenttia valmennuksistamme on Counter-Striken parissa. Perässä tulevat Overwatch, Rainbow Six: Siege ja hiljalleen Valorant. CS on suosittu, koska se on niin kilpailullinen, luotettava ja helposti ymmärrettävä sekä opittava. Yleisessä kerhotoiminnassa peleinä toimivat Fortnite ja Minecraft.

Incoach valmentaa myös vakavammin pelaavia koulujoukkueita, kuten Hyrian CS-joukkuetta ja KOVA Akatemiaa. Tällaisten ryhmien kohdalla valmennetaan kuten muitakin kilpajoukkueita eli analysoidaan ottelutallenteita, luodaan taktiikoita ja seurataan harjoituspelejä.

Pääosa kaikista valmennettavista on harrastepelaajia, joita kiinnostaa tavoitteellisen pelaamisen sijaan esimerkiksi hauskanpito kaveriporukassa. Valmennettavia puoliammattilaisia ja ammattilaisia on vain muutama.

Pesäpalloseura Vimpelin Vedolla oli CS-joukkue keväästä 2019 kesään 2020. Kuvassa Joutsenvuori valmentamassa joukkuetta Telia Esports Series -liigassa syksyllä 2019.­

Esportsissa käytännössä kaikki nykyiset tähdet ja ammattilaiset ovat itseoppineita. Moni ammattilainen on päätynyt valmennettavaksi vasta pelattuaan 1–2 vuotta huipulla.

Joutsenvuori uskoo tulevaisuudessa asian olevan päinvastoin, koska nuoria pelaajia on alettu totuttaa valmentamiseen. 5–10 vuoden päästä ammattilaiseksi nousevat pelaajat ovat saattaneet jo kilpailla koko uransa valmentajan alaisuudessa.

– Perinteiseen urheiluun verrattuna jalkapalloilijaksi haaveilevat ovat olleet usein valmennettavina jo tyyliin ensimmäiseltä luokalta alkaen. Siellä saattaa olla ensin valmentajana jonkun isä, mutta ainakin on joku jakamassa oppeja. Me valmennamme periaatteessa nyt uutta kilpasukupolvea.

Entinen pelaaja näkee Suomesta puuttuvan urheilusta tutun pelaajapolun, jota kautta edetään ammattilaiseksi. Esportsissa ei ole perinteisen urheilun tarjoamaa seurakulttuuria tai junioritoimintaa laajemmassa mittakaavassa. Se vaikuttaa erityisesti lupaaviin ja nouseviin pelaajiin.

– Sinne pelaajamassaan hukkuu todella kovia lahjakkuuksia, koska meillä ei ole selkeitä tapoja tunnistaa näitä hyviä pelaajia. Monelle nuorelle ainoa tapa ponnahtaa esille on päästä pelaamaan jonkun tunnetun pelaajan kanssa.

Yrityksen perustaessaan Joutsenvuori opiskeli Vaasassa it-insinööriksi. Hän valmistui viime jouluna ja keskittyy nyt täysillä Incoachin toimintaan. Vaasa on vaihtunut Lempääläksi.

Joutsenvuori aloitti tammikuussa täysipäiväisenä työntekijänä. Hänen työkavereitaan ovat osa-aikainen suorituskykyvalmentaja sekä toinen osakas, joka vastaa koulutussuunnittelusta. Osa-aikaisia valmentajia on tällä hetkellä kuusi.

Incoachin toiminta on vielä pientä, mutta Joutsenvuori uskoo kasvuun. Vuonna 2019 liikevaihto 12 000 euroa ja viime vuonna 49 000. Tulos on ollut plussan puolella 2000 ja 18 000 euroa.

Liikevaihdon hän toivoo tuplaantuvan lähes vuosittain. Palvelun konsepti on Joutsenvuoren mukaan helposti vietävissä ulkomaille, ja suunnitelmia on tehty jo Viron suhteen. Lisää uusia kuvioita on suunnitteilla.

Incoach on käynyt valmentamassa esimerkiksi Hyriassa, Jamkissa ja Saskyssa opiskelevia nuoria.­

Haastattelun lopuksi Joutsenvuori kertoo vielä yhden suosikkimuistonsa liittyen valmentamiseen: Hän oli Jyväskylässä vetämässä Overwatch-leiriä, jonka osallistujien keski-ikä oli 12 vuotta. Leirille osallistui 19 poikaa ja yksi tyttö – Incoachin valmennettavista yleisesti alle viisi prosenttia on tyttöjä.

– Se tyttö pyyhki kaikilla niillä pojilla lattiaa! Oli tosi hienoa nähdä, miten kaikki nuoret olivat ihan vaikuttuneita hänen ylivoimaisuudestaan. Yhteinen kiinnostuksenkohde teki porukasta vielä kavereita keskenään, Joutsenvuori muistelee erikoista tilannetta.