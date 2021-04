Kaikkien aikojen esports-sopimus: Liigan tv-oikeuksista maksettiin 256 miljoonaa euroa

Kiinalaisyhtiö maksoi League of Legends -kilpasarjan lähetysoikeuksista hurjan summan.

League of Legends on erittäin suosittu Kiinassa. Kuva vuoden 2017 MM-finaalista, joka pelattiin Pekingissä 40000:n katsojan edessä.­

Kiinalainen suoratoistopalvelu Huya on ostanut lähetysoikeudet maan alueellisiin League of Legends -sarjoihin. Sopimuksen arvo on tiedettävästi yksi esportsin suurimmista ellei jopa suurin.

Huya maksoi vuosien 2021–25 lähetysoikeuksista peräti kaksi miljardia juania, eli noin 256 miljoonaa euroa, uutisoi The Esports Observer, joka on selvittänyt summan yhtiön julkisista asiakirjoista.

Suorien lähetysten osalta sopimus kattaa LPL-ammattilaissarjan, LDL-farmisarjan ja LPL:n tähdistötapahtuman. Lisäksi yhtiöllä on oikeudet tallenteisiin kolmen vuoden ajan.

LoLin suurten kansainvälisten huipputurnausten lähetysoikeudet kiinaksi omistaa Bilibili, joka teki kolmivuotisen yksinoikeussopimuksen elokuussa 2020. Kauppasummaa ei kerrottu, mutta sen on huhuttu olleen 113 miljoonaa dollaria.

LoL on yksi maailman suosituimmista tietokonepeleistä. Peliuniversumi on viime vuosina laajentunut muun muassa korttipeliksi ja ”autoshakiksi”, minkä lisäksi tekeillä on animesarja.­

Huyan maksama summa on hurja, mutta häviää silti monille isoille urheilusarjoille. ESPN maksaa esimerkiksi NHL:n näyttämisestä Yhdysvalloissa arviolta 333 miljoonaa euroa vuodessa.

Rahakas sopimus on aiheuttanut jonkin verran hämmennystä siihen liittyvien yhtiöiden takia. Kiinassa LoL-sarjojen järjestelyistä vastaa TJ Sports, jonka omistavat puoliksi amerikkalainen peliyhtiö Riot Games ja kiinalainen teknologiajätti Tencent. Jälkimmäinen taas omistaa täysin Riot Gamesin ja enemmistön Huyasta.

LoL on syksyllä 2009 julkaistu ilmainen MOBA eli taisteluareenapeli, jossa kaksi viiden hengen joukkuetta ottaa mittaa toisistaan peliareenalla. Idea on tuhota vastustajan tukikohta ja puolustaa omaa aloituspaikkaa. Pelissä on yli sata erilaista hahmoa, joista joukkueet rakentavat kokoonpanonsa ennen ottelua.

Peli on huippusuosittu Aasiassa ja erityisesti Kiinassa. Vuonna 2017 LoLin MM-finaalia seurasi Pekingin kansallisella stadionilla 40 000 katsojaa. Pelin MM-finaalilla oli vuonna 2019 yli 100 000 000 katsojaa.