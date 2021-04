Tiimipomon käytös kostautui – peliyhtiöltä rangaistus ja käsky hankkiutua eroon joukkueesta

Peliyhtiö on päättänyt potkia puolalaisen tiimipomon pois League of Legendsin kilpapuolelta.

League of Legends -pelin takana oleva Riot Games on ilmoittanut antaneensa määrittelemättömän pituisen toimitsijakiellon 7more7 Pompa Team -joukkueen omistajalle Sergiusz ”Nitrozyniak” Górskille .

Górski on Riotin selvityksen mukaan käyttäytynyt pidemmän aikaa asiattomasti sosiaalisessa mediassa, suorissa lähetyksissä, YouTubessa julkaistuilla videoilla ja pelatessaan LoLia. Górski on solvannut, syrjinyt ja häirinnyt useita ihmisiä.

Yhtiön mukaan Górskin käytös on ollut niin huolestuttava, ettei häntä voida hyväksyä osaksi LoL-yhteisössä. Joukkueen puolustuspuheet ja tarjoamat ratkaisut eivät kelvanneet Riotille.

Toimitsijakielto koskettaa LoLin kilpatoimintaa kansainvälisesti. Górskilla on 14. toukokuuta 2021 asti aikaa luopua perustamansa 7more7 Pompa Teamin LoL-joukkueen omistuksesta.

Joukkue kilpailee Puolan kansallisessa Ultraliga-sarjassa, jossa se sijoittui kevätkaudella neljänneksi. Joukkue menettää paikkansa liigassa, jos Górski ei noudata Riotin määräystä.

Górski on Twitterissä kiistänyt Riotin väitökset ja nauranut yhtiön toimille. Puolalainen on ollut Euroopan LoL-piireissä tunnettu nimi, jonka on sanottu aina pitäneen hyvää huolta pelaajistaan.

Puolalainen kertoi jo 9. huhtikuuta ennen toimitsijakieltoaan myyneensä organisaation tuntemattomalle henkilölle, joka on kuvan perusteella tämän tyttöystävä. Järjestely tuskin kuitenkaan kelpaa Riotille, joka on aiempien vastaavien tapausten osalta ollut tarkka joukkuekuvioiden järjestelyistä.

25-vuotias Górski on tunnettu tubettaja kotimaassaan. TheNitroZyniak-nimimerkkiä käyttävä mies on kerännyt videoillaan yli kaksi miljoonaa tilaajaa YouTube-kanavalleen. Hän aloitti vloggaajana ja pelivideoilla, mutta nykyisin kanavalta löytyy sisältöä laidasta laitaan.

Górskin tapaus muistuttaa pelijulkaisijoiden poikkeuksellisesta vallasta omistamansa pelin osalta. Erityisesti LoLin julkaisija Riot on ollut tarkka ja aktiivinen pelinsä kilpapuolen osalta.

Monien mielestä määrittelemättömän pituiset kiellot, joita voi lähes poikkeuksetta verrataan elinikäisiin, ovat usein ylilyöntejä. Huhtikuussa esimerkiksi 20-vuotias vietnamilaispelaaja sai elinikäisen pelikiellon maansa kilpasarjaan koronaan liittyvän kommentin takia.