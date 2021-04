Naispelaaja keskeytti suoran lähetyksen häirinnän takia – ahdistelijoille elinikäiset pelikiellot

Pelaajat olivat häirinneet naisen suoraa pelilähetystä 1,5 tunnin ajan. Pelifirma ei painanut käytöstä villaisella.

Neljä yhdysvaltalaista Gears 5 -pelin pelaajaa ovat saanet elinikäiset pelikiellot peliin ja sen ammattilaissarjaan.

Alec ”ShocK” Collins, Sam ”Vital” Salmani, Noah ”Noey” White ja ”Reptilian” saivat pelikiellot seksuaalisesta ahdistelusta, jonka kohteena oli Twitchiin suorana Gears-pelaamistaan striimannut nainen.

Pelin kotisivuilla julkaistun tiedotteen mukaan nelikko oli 19. huhtikuuta katsonut naisen suoraa lähetystä, jota he olivat kommentoineet asiattomasti yli puolentoista tunnin ajan. Pelaajat olivat kirjoittaneet kommenttinsa vahvistetuilla Twitch-tileillään. Nainen keskeytti striimaamisen kommenttien takia.

Gearsin kilpapuolen vastaavat siirsivät seuraavana päivänä tulevia liigaotteluita saatuaan valituksia pelaajien toimista. Asian tutkivat kilpapuolen hallinto, Gearsin kehittänyt pelistudio The Coalition sekä pelin julkaisijan Xbox Game Studiosin omistava Microsoft.

Tahot päättivät sulkea pelaajat pois pelistä ja kilpasarjasta. Pelaajat, joista vain Collins ja Salmani ovat esittäneet julkisen anteeksipyynnön, menettävät myös tienaamansa palkintorahat kuluvalta kaudelta.

Pelaajista kaikki paitsi Collins ovat menestyneet viime kuukausina erinomaisesti. White voitti maaliskuun lopussa joukkueensa kanssa 25 000 dollaria liigakauden puolivälissä pelattavasta erikoisturnauksesta.

”Reptilian” ja Salmani puolestaan voittivat joulukuussa pelatessaan samassa joukkueessa Winter Major -suurturnauksen, jonka pääpalkinto oli 60 000 dollaria.

Kaikki neljä pelaajaa edustivat eri joukkueita, jotka joutuivat hankkimaan uuden pelaajan lennossa. Pelaajien joukkueet olivat Vanquish Gaming, ⁠⁠Hive, ⁠Noble Esports ja Elevate.

Gears of War on vuonna 2006 alkanut toimintapelisarja, jonka uusin osa on vuonna 2019 julkaistu Gears 5. Pelin virallista kilpasarjaa on järjestetty vuodesta 2017.

Gears of War 4:ssä jaettiin palkintorahaa reilut kolme miljoonaa dollaria. Uusimmassa osassa on jaettu tähän mennessä vajaat 1,8 miljoonaa dollaria. Pelissä kilpailevat nykyisin esimerkiksi tunnetut organisaatiot eUnited, Noble Esports ja Pittsburgh Knights.