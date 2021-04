Suomalaiset dominoivat PUBG-turnausta – 7 pelaajaa mitaleille

Jokaisesta kolmen parhaan joukkoon yltäneestä joukkueesta löytyi suomalaispelaajia.

Suomalaiset PlayerUnknown's Battlegrounds -pelaajat valtasivat ESL:n järjestämän PUBG Masters -kevätturnauksen kärkisijat Euroopassa.

Voittoa juhli Heroic-joukkue, johon kuuluvat Paavo ”Pag3” Voutilainen ja Valtteri ”Vazku” Jussila. Toiseksi ylsi täysin suomalainen ENCE ennen Anssi ”mxey” Pekkosen tähdittämää Team Liquidia.

Kolmipäiväinen 18 ottelun turnaus näytti pitkään menevän ENCElle, joka oli perjantain jälkeen toisena ja siirtyi lauantain kärkeen. Sunnuntaihin ENCE lähti 19 pisteen johdossa, mutta hävisi lopulta komean nousun tehneelle Heroicille kahdella pisteellä.

Heroicin lopullinen pistesaldo oli 135, ENCEn 133 ja Liquidin 128. Pekkosen joukkue lähti finaalipäivään yhdeksänneltä sijalta, mutta keräsi hurjan määrän pisteitä voittaen yhden ottelun ja ollen kahdesti kolmas.

Turnausvoitosta Heroic sai 12 500 dollaria ja 200 MM-karsintapistettä. ENCEn tienestit olivat 7500 $ ja 120 pistettä, Liquidin 6000 $ ja 95 ja neljänneksi sijoittuneen FaZen 5000 $ sekä 80.

Turnauksessa kisasi yhteensä 24 joukkuetta, joista 16 parasta palkittiin rahalla ja MM-pisteillä. Suomalaisjoukkueista olivat lisäksi mukana Skade (8:s sija, 2000 $ palkintorahaa, 30 MM-pistettä), Where Team (11:s / 1000 $ / 20), Rise and Win (21:s) ja Last Crew (23:s).

Euroopan seuraava suurturnaus on PUBG Continental Series 4, joka pelataan 12.–27. kesäkuuta. Siinä 16 joukkuetta kilpailee 250 000 dollarin potista ja kullanarvoisista MM-pisteistä.