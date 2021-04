Selvitys huippuliigan sopupeleistä oli masentava: 38:lle pelikieltoa, kokonainen joukkue diskattiin

Turnausjärjestäjä tutki yhteensä 43 joukkueen tekemisiä: pelikieltoja annettiin 21 joukkueen pelaajille tai henkilökunnalle.

League of Legends on maailman suosituin kilpapeli. Kuvituskuva.­

League of Legends -pelin kilpatoimintaa Kiinassa järjestävä TJ Sports on ilmoittanut yhteensä 38 pelaajan, valmentajan ja henkilökunnan jäsenen saaneen pelikieltoa, uutisoi The Esports Observer.

Rangaistuksia on jaettu pelimanipulaatioista, jotka ovat tapahtuneet vuosina 2020–21. TJ Sports tutki alkukevään aikana kaikki LPL-ammattilaissarjan 17 joukkuetta ja LDL-tason 26 joukkuetta.

Pelimanipulaatiolla tarkoitetaan ottelun lopputulokseen vaikuttamista sovitusti esimerkiksi vedonlyöntiä ajatellen. Useasti pelaajat ovat pelimanipulaatiotilanteissa lyöneet itse vetoa ottelusta tai pyytäneet jotain toista välittämään vedon.

LPL-pelaajista pelikieltoa saivat Zhou ”Bo” Yangbo (FunPlus Phoenix), Wang ”Teeen” Yaoji (ThunderTalk Gaming) ja Xiang ”bless” Yitong (ThunderTalk Gaming). Yang ja Yaoji saivat neljän kuukauden kilpailukiellon ja Yitong vuoden.

Pelikiellot olivat aluksi kuusi kuukautta ja 1,5 vuotta, mutta niitä lyhennettiin pelaajien tunnustettua ja tehtyä yhteistyötä tutkijoiden kanssa. Pelikiellot koskevat kaikkia LoLin virallisia turnauksia kansainvälisesti.

Yhteensä peräti 19 LDL-joukkueen pelaajia, valmentajia tai henkilökunnan jäseniä määrättiin pelikieltoon, jotka alkavat kolmesta kuukaudesta ja ovat pahimmassa tapauksessa elinikäisiä.

Kovimman rangaistuksen sai Shenjie Gaming -joukkue, joka suljettiin pois liigasta. Lisäksi sen pelaajista ja henkilökunnan jäsenistä 12 sai elinikäisen kilpailukiellon.

TJ Sports aloitti tutkimaan pelimanipulaatioväitteitä Yangbon kerrottua helmikuussa sortuneensa rikokseen vuonna 2020 edustaessaan eStar Young -joukkuetta. Pelaaja sanoi valmentajien painostaneen häntä pelimanipulaatioon.

Otteluiden manipuloiminen on yksi esportsin suurimmista ja pitkäaikaisimmista ongelmista, joka on koskettanut erityisesti Aasiaa. Ammattilaisia useammin rikoksiin syyllistyvät puoliammattilais- ja ruohonjuuritasolla kilpailevat, koska siellä rahaa on tarjolla huomattavasti niukemmin.