Elisa mukaan 2,7 miljoonan dollarin kansainväliseen CS-sarjaan – tuodaanko finaalit Suomeen?

Elisa on yksi uuden Counter-Strike-sarjan järjestäjistä. Suomalaisoperaattori järjestää muun muassa syksyllä 2022 päättyvän 2,7 miljoonan sarjan finaalitapahtuman.

Teleoperaattori Elisa vie esports-toimintaansa kansainväliseen suuntaan. Elisa Esports on aloittanut yhteistyön turnausjärjestäjien Relog Median ja Funsparkin sekä datapalvelu Gridin kanssa. Yhteistyön tuloksena on uusi Counter-Strike-kilpasarja.

Elisa Champion of Champions -sarjassa on vuosien 2021–22 aikana jaossa palkintorahaa 2,7 miljoonaa dollaria. Relog Median turnausten palkintorahojen osuus koko potista on 1,45 miljoonaa dollaria, Elisan 650 000 $ ja Funsparkin 630 000 $.

Sarjaan kuuluvat turnaukset kytkeytyvät toisiinsa pistejärjestelmän kautta. Parhaiten pärjänneet joukkueet pääsevät kilpailemaan sarjamestaruudesta kansainväliseen finaaliturnaukseen syksyllä 2022. Toistaiseksi on epäselvää järjestääkö Elisa finaalit Suomessa vai muualla.

Elisa oli syksyllä 2019 järjestämässä Suomen ensimmäistä areenatapahtumaa Arctic Invitationalia, joka jäi pahasti odotetusta kävijämäärästä. Viime keväänä Tampere-talolle suunniteltu Elisa Invitational -tapahtuma jouduttiin siirtämään nettiin koronan takia.

Ennen mestaruuskisoja pelataan tänä vuonna useita nettiturnauksia ja vuonna 2022 kolme lan-turnausta. Elisa jakaa pisteitä viidessä turnauksessa, joista ensimmäinen on jo pelattu (Elisa Invitational Spring 2021).

Suomalaisoperaattorin seuraava turnaus on Elisa Invitational Summer, jokaa alkaa vappuna karsinnoilla. Toukokuussa pelataan toinen karsintavaihe, kesäkuussa kolmas ja pudotuspelit 28.6.–3.7. HAVU ja ENCE on kutsuttu suoraan kolmanteen vaiheeseen.

Elisan tulevat CS-turnaukset:

Elisa Invitational Summer 2021 (100 000 $)

Elisa Invitational Fall 2021 (100 000 $)

Elisa Invitational Winter 2021 (100 000 $)

Elisa Masters 2022 (250 000 $)

Elisa Champion of Champions 2022 (palkintopotti ei tiedossa)

Turnausten tarkemmat ajankohdat ja tiedot kerrotaan myöhemmin.

Uusi yhteistyöprojekti vie Elisaa entistä pidemmälle kansainvälisellä esports-kentällä. Teleoperaattori on järjestänyt viime vuosina kansainvälisiä turnauksia, mutta ei näin pitkäaikaisilla otteluohjelmilla. CS:n lisäksi Elisa on mukana PlayerUnknown’s Battlegrounds -pelissä, jossa se järjestää PSL-nimistä kansainvälistä turnaussarjaa.