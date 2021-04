Kommentti: Yhden aikakauden loppu häämöttää – CS-legenda teki kovan ratkaisun ja jätti kaverinsa pulaan

Nicolai ”dev1ce” Reedtzin päätös vaihtaa joukkuetta tuli täysin puskista. CS:GO-historian menestynein pelaaja jättää kaverinsa erittäin vaikeaan tilanteeseen, kirjoittaa Ilta-Sanomien toimittaja Tatu Partanen.

Nicolai ”dev1ce” Reedtz vaihtoi täysin yllättäen joukkuetta. Legendalla on edessään uudet haasteet, sillä ensimmäistä kertaa kahdeksaan vuoteen hänellä ei ole rinnallaan yhtään tuttua pelikaveria.­

25-vuotias Nicolai ”dev1ce” Reedtz shokeerasi esports-piirit perjantaina ilmoittaen siirtyvänsä legendaariseen Ninjas in Pyjamasiin. Kyseessä on Counter-Strike-historian yllättävin siirto.

Miehen ura tanskalaisessa Astraliksessa kesti viisi vuotta, mutta todellisuudessa hän on pelannut saman ydinkokoonpanon kanssa jo vuodesta 2013. Reedtz, Peter ”dupreeh” Rasmussen ja Andreas ”Xyp9x” Højsleth olivat monien silmissä erottamattomia ja myös koko CS:n nykyversion menestynein kolmikko.

Kolmikko ja myöhemmin mukaan tullut Lukas ”gla1ve” Rossander ovat voittaneet majoreita ennätykselliset neljä. Astralis on voittanut kaiken mahdollisen, ollut vuosia maailman top5-joukkue ja pääosan siitä kirkkaasti paras.

Joukkuemenestyksen lisäksi voidaan väittää, että Reedtz on CS:n nykyversion historian paras pelaaja. Hän on ollut HLTV:n parhaiden pelaajien listalla parhaan viiden joukossa kuusi vuotta peräkkäin, näistä parhaan kolmen viidesti. Hänellä on peräti 18 parhaan pelaajan palkintoa.

Pelaajana Reedtz on täysin poikkeuksellinen. Oman pelinsä Wayne Gretzky tai Lionel Messi, eli sellainen pelaaja, jota yksikään tiimi ei koskaan haluaisi myydä.

Astralis kuitenkin myi, koska Reedtz pyysi sitä itse. Alkuvuonna vaikeuksissa olleelle Astralikselle tähtipelaajan loikkaus toiseen joukkueeseen on kova isku.

Tulevat kuukaudet ovat täynnä toinen toistaan suurempia turnauksia, joissa Astraliksella ei ole varaa epäonnistua useita kertoja. Mikäli joukkue ei pysty enää taistelemaan turnausvoitoista, kertoo se hyvin selvästi Reedtzin merkityksen joukkueelle.

Kulissien takana on puhuttu jo pitkään Astralis-pelaajien ja organisaation eripurasta ja villeimmissä huhuissa on jo spekuloitu joukkueen hajoamista, kun nykyiset sopimukset päättyvät vuodenvaihteessa.

Reedtz sanoi HLTV:lle pyytäneensä siirtoa heikompaan joukkueeseen, koska haluaa olla jatkuvasti lähempänä kotiaan eli Tukholmaa. Astraliksessa hän joutui säännöllisesti matkustamaan Kööpenhaminaan.

Jos matkustaminen naapurimaahan treenileirejä varten on liian rankkaa, kuulostaa siltä, että Reedtzillä on saattanut olla ongelmia kilpailuvietin kanssa. Kolmivuotinen sopimus, Reedtzille sopivampi elämäntyyli ja uudet tavoitteet viittaisivat kuitenkin pelaajan olevan vielä tosissaan.

Ruotsissa tanskalaista odottaa ihan uusi näytön paikka. Reedtz on pelannut huipputasolla käytännössä täysin samassa tiimissä lähes viisi vuotta. Hänen pitää nyt todistaa kykenevänsä tähtisuorituksiin heikommassakin joukkueessa.

Nähtäväksi jää, miten NiPissä aiotaan saada paras mahdollinen suoritus irti tanskalaisesta, jotta hän saa kannettua joukkueen takaisin maailmanlistan viiden parhaan joukkoon.

NiP-kokeilu ei voi kuitenkaan pilata elävän legendan uraa, vaikka hän ei saavuttaisi uutta tavoitettaan: HLTV:lle hän sanoi haluavansa tuoda syksyllä Tukholmassa pelattavan major-mestaruuden joukkueelleen ja Ruotsiin eli nykyiseen kotimaahansa.

Mikäli Reedtz johdattaa NiPin mestariksi Tukholmassa vastoin kaikkia odotuksia, kyseessä olisi yksi CS-historian suurimmista yllätysvoitoista. Mutta se olisi myös voitto, joka sinetöisi ainakin omissa kirjoissani Reedtzin pelin historian parhaaksi pelaajaksi versiosta riippumatta.