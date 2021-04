Timo, 40, ja Viljo, 13, pelaavat nykyisin eri sarjoissa – isä perusti kilpajoukkueen, jotta poika pääsisi tasoiseensa seuraan

Kähkösten perheessä Timo-isän ja Viljo-pojan yksi yhteinen harrastus on NHL-jääkiekkopelissä kilpaileminen. Viljo aloitti isänsä innoittamana pelaamaan ”änäriä” 5-vuotiaana.

Timo Kähkönen muistelee poikansa VIljon olleen yksivuotias, kun tämä jo kirmasi ympäri olohuonetta maila kädessä ja duplot jalassa luistimina. Jääkiekko on ollut alusta asti iso osa pojan elämää.

– 3-vuotiaana Viljo katsoi niin monta kertaa vuoden 2011 MM-finaalin, että oppi selostuksen ulkoa, Timo muistelee naureskellen.

Nykyisin Viljo on 13-vuotias jääkiekkoilija, joka pelaa HIFK:n U15-joukkueessa keskushyökkääjänä. 40-vuotias Timo-isä on alusta asti seurannut tarkasti poikansa uraa ja kehitystä. Jääkiekosta he puhuvat lähes päivittäin.

Kiekkoilu on yhdistänyt isää ja poikaa myös jäähallin ulkopuolella. He ovat molemmat nimittäin konsolikiekkoilijoita – eivätkä mitään peruspelaajia.

Timo aloitti konsolikiekon hakkaamisen jo 90-luvun alkupuolella ja pelasi säännöllisesti vuoteen 2004 asti. Sitten änäri jäi kymmeneksi vuodeksi. Aloittaessaan pelaamisen pitkän tauon jälkeen sai hän peliseuraa Viljosta.

– Silloin pelasimme paljon Viljon kanssa vastakkain. Ensin hän hermoili hävitessään, mutta eihän siinä kauaa mennyt kun tilanne kääntyi ja minä hävisin. 6-vuotiaana poika alkoi pelata netissä muita vastaan. 9-vuotiaana hän alkoi harjoitella meidän joukkueemme kanssa, Timo kertaa poikansa änäriuran alkua.

Kähköset ovat kilpailleet jo pari vuotta suomalaisen NHLGamerin turnauksissa, jotka pelataan 6vs6-pelitilalla. Jokaista pelaajaa ohjaa oikea ihminen, joten pelaaminen on aivan erilaista kuin tietokonetta vastaan.

Aiemmin isä ja poika pelasivat vuosia rinnakkain, mutta nykyisin tasoero on liian suuri. Se ei ole haitannut harrastusta.

Viljo eli Viba2008_ pelaa pelin Euroopan korkeimmalla sarjatasolla ECL Elitessä. Timon pelinimi on Aitis81 ja hän on kaksi sarjatasoa alempana ECL Litessä kilpailevan Baby Goons -farmijoukkueen kapteeni.

Viljo teki 10-vuotiaana ensimmäisessä kahdessa turnausottelussaan 3+2-tehot. Goonsin noustessa toiseksi korkeimmalle sarjatasolle (Pro) Viljo voitti Lite-sarjan puolustajien pistepörssin. Timo tajusi silloin pojan tarvitsevansa rinnalleen kovempia pelaajia.

– Ei riitä enää taito itsellä parhaita vastaan, joten en viitsinyt pyöriä jaloissa. Perustin Goons Esports Oy:n, johon saatiin Kristian ”kriketsi17” Veijola [vuoden 2019 Suomen mestari] mukaan ja sen kautta kovia nimiä, Timo kertoo.

Viljo on Elite-sarjan kaikkien aikojen nuorin pelaaja 13-vuotiaana. Tulevalla kaudella Goonsin tavoite Elitessä on playoffit ja farmijoukkueella Pro-sarjaan nousu.

Suomesta 6vs6-tilassa kilpailevat SM-liigaseuroista JYP ja HIFK, jonka kilpajoukkueen nimi on hREDS. Esports-organisaatioista mukana ovat esimerkiksi HAVU Gaming, SJ Gaming ja KOVA Esports.

– Mielestäni nyt oli sauma iskeä tähän, jos tämä kasvu jatkuu vielä seuraavat vuodet. Tavoite on tehdä tulevina vuosina Goonsista paras joukkue, Timo kertoo.

Goons on maksanut tähän mennessä Timolle muutamia tuhansia euroja. 40-vuotias uskoo saavan rahansa vielä joskus takaisin.

– Hyvistä harrastuksista kannattaa aina maksaa, hän naureskelee.

Goonsin molemmat joukkueet harjoittelevat keskimäärin 2–3 tuntia kerrallaan kolmena iltana viikossa. Timo seuraa poikansa suorittamista sekä oikeassa että virtuaalikaukalossa, sillä hän selostaa Goonsin pääjoukkueen pelit Twitchiin.

HIFK:ssa Viljo pelaa sentterinä ja änärissä vasempana pakkina. Timo kertoo laittaneensa aikoinaan Viljon pakiksi, koska nämä ovat isossa roolissa ja pojalla on hyvä pelisilmä. Viljo taas sanoo ettei osaa hyökätä ja että taidot loppuvat kesken.

Viljo kertoo oikean lätkän menevän ehdottomasti änärin edelle, mutta toistaiseksi molempia on voinut harrastaa ongelmitta rinnakkain. Änärin pelaamisesta on ollut myös hyötyä.

– Jotain kuvioita ja kikkoja on tullut pistettyä mieleen. Yllättävän paljon on kuitenkin samoja juttuja, Viljo kertoo.

Timo näkee pelaamisen hyvänä juttuja. Fifan ja NHL:n kaltaiset pelit kehittävät peliälyä, koska niitä pelatessa pitää myös miettiä syöttöjä ja kaikkea muuta. Varsinkin 6vs6:ssa, jossa pelikaverit ovat oikeita ihmisiä.

– Ei näissä peleissä kärsi hötkyillä, koska sitten kolisee omissa. Pitää osata pelata ja toimia joukkueena. Aika paljon tässä on juttuja, joita voi peilata normaaliin työelämää esimerkiksi kommunikaation osalta, Timo muistuttaa.

Monet nuoret haaveilevat nykyisin kilpapelaajan urasta, mutta se ei ole Viljon tavoite.

– Kyllä se oikea lätkä aiheuttaa enemmän tunteita. NHL on aina ollut tavoitteena. Toivottavasti toteutuu joskus!

Timo uskoo pojalla olevan mahdollisuuksia NHL:ään, kunhan mielenkiinto pysyy yllä ja hän jaksaa harjoitella. Esports-kiekkoilijaksi päätyminen ei kuitenkaan harmittaisi isää, kunhan poika on itse tyytyväinen.

– Minun nuoruudessani ei ollut edes nettipelejä. Mahtavaa että nykyisin on tällaisia esports-mahdollisuuksia.

Onko yhteinen peliharrastus sitten lähentänyt isää ja poikaa? Ei.

– Olemme olleet muutenkin aina läheisiä. Lätkän lisäksi harrastamme frisbeegolfia. Tämä änärin pelaaminen on ollut meille sellainen luonnollinen juttu, jossa olemme potkineet toisiamme eteenpäin, Viljo kertoo.