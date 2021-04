Valorantiin uusi kartta – tältä se näyttää

Breeze-kartan julkaisupäivää ei ole vielä kerrottu.

Valorantin kuudes kartta on nimeltään Breeze. Karibialle sijoittuva kartta on poikkeuksellisen avarassa kartassa on pitkät etäisyydet eri paikkojen välillä.

Vielä ei ole tietoa, millaisella aikataululla Breeze tuodaan peliin. Tänä viikonloppuna on suljettu testijakso. Ensimmäiset kuvat on kuitenkin jo julkaistu.

Breeze vaikuttaa merkittävästi Valorantin kilpapuoleen, mikäli se otetaan nopeasti käyttöön turnauksissa. Karttoja olisi silloin pelattavissa parillinen määrä.

Tähän asti monet finaalit ja tärkeät ottelut on kisattu paras viidestä -menetelmällä, jolloin kaikki kartat on saatettu pelata voittajan selvittämiseksi.

Jos taas on pelattu paras kolmesta -menetelmällä ovat molemmat joukkueet saaneet poistaa ja valita yhden pelattavan kartan. Valitsematta jäänyt on pelattu tarvittaessa ratkaisevana karttana.

Kuudes kartta vaikuttaisi täten paras kolmesta/viidestä -sarjojen kartan valintaprosessiin. Nähtäväksi jää, miten Valorantin kilpapuolen vastaavat muuttavat sääntöjä.

Monet uskovat Breezen päätyvän kilpakarttojen valikoimaan vasta toukokuun lopulla pelattavan Masters 2 -suurturnauksen jälkeen.