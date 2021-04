Nyt jysähti: CS-supertähti vaihtaa täysin yllättäen joukkuetta

Astralista yli viisi vuotta edustanut Nicolai ”dev1ce” Reedtz vaihtaa yllättäen joukkuetta.

25-vuotias Counter-Strike-supertähti Nicolai ”dev1ce” Reedtz edustaa jatkossa ruotsalaista Ninjas in Pyjamasia. Hän siirtyy tanskalaisesta Astraliksesta, jota pelaaja ehti edustaa reilut viisi vuotta.

Reedtz korvaa NiPin kokoonpanossa Tim ”⁠nawwk” Jonassonin. Kolmivuotisen sopimuksen tehneen tanskalaisen uudet joukkuetoverit ovat Fredrik ”REZ” Sterner, Nicolas ”Plopski” Gonzalez Zamora, Hampus ”hampus” Poser ja Erik ”ztr” Gustafsson.

Pelaajan siirto on yksi CS:n yllättävimmistä pitkään aikaan. Astralis paljasti verkkosivuillaan Reedtzin pyytäneen itse siirtoa, koska haluaa työskennellä lähempänä kotiaan.

Tanskalainen on asunut jo hetken aikaa Ruotsissa ja puhuu kieltä sujuvasti. Astraliksen kanssa pelatessa hän joutui matkustamaan usein Kööpenhaminaan harjoitusleirille, mikä ei ollut pelaajan mieleen.

Reedtz on yksi Counter-Strike: Global Offensiven kaikkien aikojen menestyneimmistä pelaajista. Nelinkertainen major-voittaja on ollu HLTV:n vuoden parhaat pelaajat -listalla kolmas vuosina 2015–16 ja 19–20, toinen 2018 sekä viides 2017.

Tanskalaisässän johdolla Astralis nousi maailman parhaaksi joukkueeksi. Astralis voitti esimerkiksi vuosina 2018–19 kolme major-mestaruutta peräkkäin.

Astraliksen kokoonpano on Reedtzin lähdön jälkeen: Lukas ”gla1ve” Rossander, Emil ”Magisk” Reif, Lucas ”Bubzkji” Andersen, Andreas ”Xyp9x” Højsleth ja Peter ”dupreeh” Rasmussen.

Ninjas in Pyjamas on yksi CS:n tunnetuimmista nimistä, mutta viime vuodet ovat olleet organisaatiolle vaikeita. Edellinen suuri kansainvälinen turnausvoitto on marraskuulta 2017. HLTV:n maailmanlistalla Astralis on toisena ja NiP sijalla 11.