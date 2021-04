Tältä näyttää 100 000 dollarin pelihiiri – runkoon upotettu 15 timanttia

Erikoisvalmisteisen hiiren runkoon on upotettu 15 timanttia. Valmistaja väittää hiiren arvon olevan 100 000 dollaria.

Fortniten tunnetuimpiin pelaajiin lukeutuvat Kyle ”Bugha” Giersdorf ja Turner ”Tfue” Tenney sekä Twitch-striimaajatähti Jaryd ”Summit1g” Lazar omistavat jokainen harvinaisen ja erittäin kalliin pelihiiren, jos valmistajaa on uskominen.

Kaikki kolme ovat saaneet kevään aikana käyttöönsä Finalmousen upouuden pelihiiren, Superlight-12:n. Valmistaja on lähettänyt siitä vieläpä erikoisversion, jonka arvoksi on kerrottu hulppeat 100 000 dollaria.

Erikoisversion runkoon on upotettu 14 karaatin timantteja yhteensä 15 kappaletta. Tenneyn vaaleasta Diamond Edition -nimisestä hiirestä löytyy lisäksi valkokultaa. Lazarin saama hiiri on punainen ja nimeltään God of War, koska ulkonäkö on lainattu PlayStationin suositusta pelisarjasta. Giersdorfin musta hiiri on nimeltään Zeus.

Joulun alla esitelty langaton Superlight-12-hiiri painaa yhtiön mukaan vain 37 grammaa. Sen on mainostettu olevan markkinoiden kevyin pelihiiri. Runko on valmistettu magnesiumseoksesta, joka valmistajan mukaan mahdollistaa kevyen mutta kestävän lopputuloksen. Yhdellä latauksella akun pitäisi kestää kaksi kuukautta.

Alun perin hiirtä ei pitänyt tulla lainkaan yleiseen myyntiin. Yhtiö julkaisi viime vuoden lopussa räiskintäpelin, jonka kautta hiiren pystyi voittamaan. Päätös kuitenkin pyörrettiin nopeasti. Myynti alkaa vappuna ja hiirestä saa pulittaa peräti 189,99 dollaria – ilman timantteja tietenkin.

Kevyet pelihiiret ovat yleistyneet viime vuosina nopeaa vauhtia. Finalmouse oli yksi trendin aloittaneista yrityksistä. Yhtiön lanseeraukset ovat olleet huippusuosittuja: Fortnite-tähti Tyler ”Ninja” Blevinsin erikoismalli myyntiin loppuun 20 minuutissa.

Nykyisin alle 80 grammaa painavia hiiriä tarjoavat käytännössä kaikki isot pelihiiriä valmistavat yritykset. Ilta-Sanomat testasi viime vuoden lopulla ultrakevyitä pelihiiriä.

Tenney nousi tunnetuksi nimeksi kilpaillessaan Fortnitessa, jonka maailmanmestaruuden Giersdorf voitti kesällä 2019 ollessaan 16-vuotias. Lazar puolestaan muistetaan surullisen kuuluisasta tilanteesta, joka tapahtui kesken Counter-Strike-ottelun.