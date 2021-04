Huippujoukkueen hurja putki päättyi – 107:s ottelu toi tappion

Korealaisjoukkue ehti pelata 106 ottelua ennen ensimmäistä tappiota. Kyseessä on mahdollisesti esportsin kaikkien aikojen voittoputki.

Valorant-pelissä kilpaileva korealainen Vision Strikers -joukkue hävisi viime viikolla ensimmäisen ammattilaisottelunsa. Joukkue ehti pelata tappioitta 106 ottelua, joista se voitti 102 ja pelasi neljä tasan.

Hurja putki päättyi F4Q-joukkuetta vastaan VCT: Korea Challengers 2 -turnauksen lohkovaiheessa. Kyseessä oli A-lohkon kärkipaikan ratkaissut ottelu, mutta Vision Strikers voi vielä edetä jatkoon.

Yli sadan ottelun tappioton putki on hurja suoritus, vaikka Vision Strikers on pelannut ainoastaan muita korealaisjoukkueita vastaan. Liquipedian mukaan joukkue on voittanut kaikki 20 turnausta, joihin se on osallistunut.

Korealaisjoukkueen putki on yksi esportsin pisimmistä ellei jopa pisin. Sitä on verrattu esimerkiksi Ninjas in Pyjamasin vuosien 2012–13 CS:GO-voittoputkeen, joka oli hurjat 87 karttaa yleisötapahtumissa. NiPin putkea pidetään kuitenkin suuremmassa arvossa kovempien vastusten takia.

Tuleva A-lohkon 24.4. pelattava kuolemanottelu on Vision Strikersille äärimmäisen tärkeä, koska vain voittaja jatkaa pudotuspeleihin. Koko karsinnan voittanut joukkue pääsee edustamaan aluettaan Islantiin, jossa järjestetään toukokuun lopulla pelin ensimmäinen kansainvälinen suurtapahtuma.

Vision Strikersin kokoonpanon muodostavat entiset Counter-Strike-pelisarjan ammattilaiset, joista pääosa edusti siinä tunnettua MVP PK -joukkuetta. Pelaajat vaihtoivat Valorantiin viime keväänä hieman ennen pelin julkaisua.