Kommentti: Käräjiltä jäi käteen 80 000 euron lasku – mutta Elias Olkkonen saattoi siirtää vuoria

Elias ”Jamppi” Olkkosen ja hänen isänsä päätös taistella pelikiellosta oikeudessa saattoi johtaa historialliseen muutokseen, jolla pelastetaan monen nuoren lupaava CS-ura, kirjoittaa Ilta-Sanomien esports-toimittaja Nico Hartikainen.

Yksi Suomen esports-historian merkittävimmistä käänteistä nähtiin torstaina, kun Counter-Striken supertähdeksi vuonna 2019 povatun Elias ”Jamppi” Olkkosen kiistelty major-osallistumiskielto purettiin yllättäen.

Pelikielto purettiin, koska peliyhtiö Valve muutti radikaalisti aiempaa linjaustaan koskien VAC-kieltomerkinnän seuraamuksista. Olkkonen on tunnetuin nimi maailmassa, joka hyötyy muutoksesta.

Olkkosen pelikieltoa on käsitelty oikeudessa asti, mutta sieltä vain kertyi suomalaiselle maksettavaa vajaat 80 000 euroa. Käräjäoikeuden päätöksestä on valitettu hovioikeuteen. Tapauksen taustoihin voi tutustua esimerkiksi seuraavista artikkeleista:

Pelikielto vesitti Olkkosen haaveet CS:n terävimmässä kärjessä kilpailemisesta. Sen takia hän siirtyi kilpailevaan Valorant-peliin, jossa hän löysi välittömästi paikan huippujoukkueesta. Nyt hän on yksi Valorantin kuumimmista nimistä.

Toistaiseksi ei ole tietoa, palaako Olkkonen CS:n pariin nyt kun pelikielto ei ole esteenä. Päätös on varmasti vaikea, mutta valitsee hän sitten CS:n tai Valorantin, 19-vuotiaalla pelaajalla on edessään valoisa tulevaisuus.

Miksi Valve sitten muutti täysin yllättäen linjaustaan, josta se on pitänyt kiinni vuodesta 2013 asti? Spekuloidaan.

Valven blogin mukaan alkuperäinen linjaus tehtiin elokuussa 2012 pelin alkuaikoina. Nyt kun julkaisusta on kulunut jo yli kahdeksan vuotta, sitä oli aika ajankohtaistaa. Jatkossa major-kielto puretaan, jos VAC-huijauskielto on viisi vuotta vanha ja se on annettu ennen kuin pelaaja on kilpaillut major-karsinnassa tai turnauksessa.

Blogiteksti käy sinänsä järkeen, mutta ajoitus ei. Miksi muutos tehtiin nyt eikä vaikka vuosi tai puolitoista sitten, jolloin esimerkiksi Olkkonen toi ilmi tilanteensa? Valve ei ole osoittanut myötätuntoa suomalaislupaukselle. Yhtiön vastaukset ovat enemmänkin olleet luokkaa aijaa, no voi hitsi.

Ehkä vastaus löytyy Valorantista, joka on CS:n ensimmäinen vakavasti otettava kilpailija ties kuinka pitkään aikaan. Valorantiin on lähtenyt nopeasti mukaan useita nimekkäitä organisaatioita ja eri pelien tähtinimiä. CS:n osalta pääosa pelaajista on lähtenyt parempien uramahdollisuuksien takia, jotkut – kuten Olkkonen – pakon edestä.

Olkkonen sai vuosi sitten ENCEssä tilaisuuden pelata maailman kovimpia CS-joukkueita vastaan. Tämän vuoden alussa hän loikkasi Valorantiin, koska pelikielto rajoitti uramahdollisuuksia.­

Vai vaikuttiko Olkkosen oikeustaistelu peliyhtiön päätökseen? Tapauksen käänteitä seurattiin viime vuonna tarkasti yli rajojen. Olkkonen on tiedettävästi ensimmäinen kilpapelaaja koko maailmassa, joka on taistellut pelikiellostaan oikeudessa asti.

Vaikka Olkkonen hävisi ensimmäisen erän käräjäoikeudessa, hän on ollut julkisuuden osalta selvä voittaja. Valve on näyttäytynyt tapauksen osalta diktaattorina, jolta puuttuu maalaisjärki.

Valve on harvoin reagoinut joukkopaineeseen, mutta ehkä tässä tapauksessa se johti muutoksen. Uskallan väittää, että nyt nähdyn oikeustaistelun saaman julkisuuden takia pelastui monen nuoren lupaavan CS-pelaajan ura.

Yksi muutoksesta hyötyvä nuori osuja on 14-vuotias IQUE.gg-joukkueen Jimi ”Jimpphat” Salo, jolla on IS:n tietojen mukaan huijaushistoriaa parin vuoden takaa. Nyt hän voi haaveilla majoreissa kilpailemisesta eri väitteiden mukaan tammikuun 2023 jälkeen. Jimillä on potentiaalia olla isoveljensä Jere ”sergej” Salon kaltainen CS:n supertähti.

Joka tapauksessa Valven linjaus on yksinomaan hyvä asia pelin tulevaisuuden kannalta: on turhaa rangaista pelaajia virheistä, jotka on saatettu tehdä vuosia ennen ammattilaisuran alkua tai edes rikosoikeudellista vastuuta.

Toivottavasti päätöksen myötä Olkkonen jää viimeiseksi nuoreksi lupaukseksi, jonka uran Valven jääräpäisyys lähes tuhoaa.