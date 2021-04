100 000 000 pelaajaa kahdessa vuodessa – miksi rahakas Apex Legends ei ole kilpapelihitti?

Apex Legends on esports-kentän outolintu, joka jää vaille isompaa huomiota kovista pelaajamääristä huolimatta.

EA:n julkaisema ja Respawnin kehittämä Apex Legends -peli on saavuttanut 100 miljoonan pelaajan rajapyykin.

Ilmainen räiskintäpeli saavutti rajapyykin reilun kahden vuoden jälkeen. Peli julkaistiin helmikuussa 2019 Xbox Onelle, PlayStation 4:lle, pc:lle ja tänä keväänä Nintendo Switchille.

Apex Legends julkaistiin ilman minkäänlaista ennakkorummutusta. Kolmen päivän jälkeen pelaajia oli jo yli 10 miljoonaa ja kuukauden päätteeksi uskomattomat 50 miljoonaa.

Battle royale -genreen kuuluvassa ensimmäisen persoonan pelissä taistellaan 2–3 hengen joukkueina. Joukkueet hyppäävät saarelle ja etsivät tarvikkeita pienenevällä pelialueella. Viimeisenä elossa oleva joukkue voittaa pelin.

Marraskuussa 2020 peli julkaistiin pc-pelaajien tunnetuimmalla kauppapaikalla eli Steamissa. Peli on sen jälkeen ollut yksi palvelun suosituimmista peleistä.

Kovista pelaajamääristä huolimatta Apex Legends ei ole noussut suosituimpien kilpapelien joukkoon.

Kolmena suurimpana ja vaikutusvaltaisimpana kilpapelinä pidetään League of Legendsia, Counter-Strikea ja Dota 2:ta. Muita suosittuja ja tunnettuja pelejä viime vuosina ovat olleet esimerkiksi Rocket League, Rainbow Six: Siege, Call of Duty, Fortnite, Overwatch ja Fifa.

Apex Legendsia harvemmin mainitaan tai edes muistetaan, kun listoja suosituimmista kilpapeleistä tehdään. Palkintorahaa jaettiin viime vuonna 2,2 miljoonaa dollaria, mikä riitti Esports Earningsin palkintorahalistalla sijaan 15.

Pelissä on tällä hetkellä 16 hahmoa, joilla kaikilla on erilaiset kyvyt.­

Miksi Apex Legends ikään kuin unohtuu keskusteluista? Yhtä selkeää syytä siihen ei ole, mutta osittain pelin kilpapuoli ei ole koskaan lyönyt kunnolla läpi. EA ei ole myöskään onnistunut kilpapuolen markkinoinnissa.

Esimerkiksi suurista turnauksista ei ole saatu someen kunnon puheenaiheita tai laajalle leviäviä videoita, kuten vaikka Rocket Leaguen kohdalla. Monen suuren kilpapelin kohdalla yleisöt ovat päällekkäisiä, mutta Apex tuntuu tässäkin jäävän sivuun.

Vaikka pelissä kilpailee lukuisia tunnettuja organisaatioita – TSM, NRG, Team Liquid, Complexity, T1 ja Lauri ”Kouhia” Kouhin Na`Vi – ei sekään ole tuonut pelille suuria katsojamääriä. Isot nimet eivät ole onnistuneet saavuttamaan samanlaista suosiota yleisesti esports-piireissä kun kilpailevien pelien tähdet.

Apex Legends on pelaajamäärän huomioiden esports-kentän todellinen outolintu, jolla on kuitenkin arvoltaan suuri ja aktiivinen kilpapuoli. Kaikesta huolimatta toiminta näyttää tapahtuvan eräänlaisessa kuplassa, joka ei tavoita suurempaa esports-yleisöä.