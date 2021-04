Pelijätin täyskäännös: Elias Olkkosen, 19, CS-uran tuhonnut pelikielto purettiin yllättäen

Elias ”Jamppi” Olkkonen on vapaa jatkamaan CS-uraansa, jos hän haluaa.

Counter-Striken julkaisija Valve on ilmoittanut sallivansa jatkossa VAC-huijauskiellon saaneiden pelaajien kilpailevan pelin ykkösturnauksessa majorissa.

Aiemmin VAC-kielto on tarkoittanut automaattisesti elinikäistä pelikieltoa majoriin. Linjauksesta on kärsinyt moni lupaava pelaajaa, joista tunnetuimpia ovat suomalainen Elias ”Jamppi” Olkkonen ja brasilialainen Vinicius ”v$m” Moreira.

– Virallisesti vapaa. Kiitos, twiittasi Olkkonen.

Ilta-Sanomat ei tavoittanut Olkkosta kommentoimaan yllättävää ilouutista. Pelaaja sanoi Twitch-striimissään ettei tällä hetkellä mieti CS:ään paluuta, koska keskittyy täysillä Valorant-pelin suuriin karsintoihin. Olkkonen vaihtoi alkuvuodesta Valorantiin ja teki sopimuksen tunnetun Team Liquidin kanssa.

Uudella linjauksella on myös ehtoja. VAC-kiellon pitää olla ensinnäkin vähintään viisi vuotta vanha, jotta pelaaja voi osallistua arvoturvauksiin. Osallistumiskielto pysyy myös voimassa, mikäli pelaaja on saanut VAC-kiellon pelattuaan jo major-turnauksessa tai sen karsinnoissa.

Muutos ei vaikuta mitenkään pelaajiin, jotka ovat saaneet major-osallistumiskiellon jostain muusta syystä. IBUYPOWER-joukkueessa vuonna 2014 ottelumanipulaatioon syyllistyneillä pelaajilla ei ole jatkossakaan asiaa majoreille.

Pelin seuraava major-turnaus järjestetään syksyllä Tukholmassa. RMR-nimisen karsintasarjan ensimmäisiä avoimia karsintoja pelataan parhaillaan.

Uutinen on otettu vastaan CS-piireissä riemunkiljahduksin. Monet ovat sanoneet sen olleen Valven paras päätös moneen vuoteen. Ajoitusta on kuitenkin ihmetelty.

19-vuotias Olkkonen nosti viime keväänä kanteen Valvea vastaan. Pelaajan mielestä hänen major-osallistumiskieltonsa oli epäoikeudenmukainen. Kanteessa Olkkonen sanoi perustaneensa vuonna 2015 Steam-pelitilin, jolle hän osti CS:GO-pelin ja myi sen samana iltana ystävälleen.

Tili sai myöhemmin VAC-kiellon. Olkkonen on kiistänyt huijanneensa tunnuksella. Valve on katsonut tilin kuuluneen Olkkoselle, ja hän sai osallistumiskiellon majoriin. Käräjäoikeus päätti jättää kanteen tutkimatta, mutta Olkkosen valitus on yhä hovioikeuden käsittelyssä. Käräjäoikeuden päätöksen jälkeen Olkkoselle oli kertynyt omia ja Valven oikeudenkäyntikuluja maksettavaksi 77 000 euroa.

Major-kielto on vaikuttanut merkittävästi Olkkosen uraan. Häneltä meni sen takia sivuun OG-joukkueen iso sopimus syksyllä 2019. Viime keväänä hän liittyi ENCEn kokoonpanoon, mutta jäi vuodenvaihteessa kokoonpanon uudelleenrakennuksessa ilman paikkaa.

ENCEn mukaan yksi vaikuttava tekijä siihen oli Olkkosen major-osallistumiskielto. Helmikuussa Olkkonen vaihtoi Valorant-peliin ja teki huippusopimuksen Team Liquidin kanssa. Hän pelaa parhaillaan joukkueensa kanssa merkittävää Challengers-karsintaa.