Nähdäänkö tulevalla kaudella nainen kilpailemassa? F1 Esports teki monia kuohuttavan päätöksen

F1 Esportsin tulevaan valintatilaisuuteen pääsee mukaan vähintään yksi naiskuski.

F1 Esports -sarjaa on ajettu Lontoossa, mutta korona on vienyt kisat nettiin. Tulevan kauden tarkemmista suunnitelmista ei ole vielä kerrottu.­

F1:n vuonna 2017 aloittaman esports-sarjan järjestäjät haluavat tulevaisuudessa myös naisia mukaan sarjaan. Tätä varten on aloitettu uusi karsintasarja, joka on tarkoitettu vain naisille.

3.–9. toukokuuta ajettavan ja kierrosaikaan pohjautuvan karsinnan voittaja nousee mukaan tulevan kauden kuskien valintatilaisuuteen, joka järjestetään 27. toukokuuta.

Järjestäjät toivovat uuden karsinnan rohkaisevan useampia naiskuskeja tähtäämään F1 Esportsiin, jossa on neljän vuoden aikana nähty vain miehiä.

Sarjaa varten on järjestetty alusta asti avoimia karsintoja, joita ei ole rajattu sukupuolen tai taidon perusteella. Järjestäjät uskovat vain naisille tarkoitetun karsinnan parantavan tulevaa valintatilaisuutta.

F1 Esportsissa ovat mukana kaikki oikeat F1-tallit, joista jokainen valitsee toukokuun lopun valintatilaisuudessa vähintään yhden kuljettajan. Tilaisuuteen on osallistunut viime vuosina noin 40 kuljettajaa.

Monilla talleilla on valmiina palkkalistoilla kaksi kuljettajaa tai jopa enemmän, joten pääosa valintatilaisuuteen osallistuvista kuskeista jää valitsematta. Tulevan kilpakauden tarkempia tietoja ei ole vielä kerrottu.

Sarjan hallitseva mestari on hollantilainen Jarno Opmeer, joka ajoi viime kauden Alfa Romeolla. Hän ajaa tulevan kauden Mercedeksellä. Esports-sarjassa kaikkien tallien autot ovat yhtä tehokkaita, joten tallilla ei ole sinänsä väliä. Radalla erot syntyvät säädöillä, taktiikoilla ja kuskien ajotaidoilla.

Erilliset naisille tarkoitetut sarjat ja karsinnat ovat olleet jo vuosia mielipiteet vahvasti esportsissa jakava asia. Monet kokevat niiden kasvattavan kuilua tasavertaista kilpailua ajatellen, koska sukupuolen perusteella määritetyille kilpasarjoille ei ole esimerkiksi fyysisiä perusteluja.

Osa taas seisoo naisille tarkoitettujen sarjojen takana, koska niiden on katsottu lisäävän pelaajamääriä pidemmän päälle. Riot Games esimerkiksi perusti tätä ajatellen alkuvuodesta uuden kilpasarjan Valorantiin, jossa saavat kilpailla vain naiset ja muunsukupuoliset.

Naisille tarkoitetut sarjat eivät ole lähtökohtaisesti sidottuna pelien ykkössarjoihin, joihin päästäkseen pitää pelata kaikille avoimissa karsinnoissa. Tästä huolimatta erillisistä sarjoista on säännöllisesti vääntöä somessa ja keskustelupalstoilla.

F1 Esportsin uudesta karsinnasta on riittänyt myös vääntöä somessa. F1:n uutista koskeva twiitti on kerännyt satoja kommentteja, joista pääosassa on ihmetelty karsinnan tarvetta.

– Kaikilla on jo samat mahdollisuudet. Tämä on typerää, kommentoi eräs henkilö uutta F1-karsintaa.

– Pelaamisessa fyysiset erot eivät vaikuta millään tavalla. Ei ole mitään syytä, miksi naiset eivät voisi olla yhtä hyviä kuin miehet, jyrähti toinen kommentoija.

– Askel oikeaan suuntaan! Tämä ei ole keneltäkään pois, tuumasi yksi kommentoija.

– Tämän twiitin vastaukset ovat syy, miksi meillä pitää olla tällaisia juttuja, huomautti eräs.

Tukensa karsinnalle ovat osoittaneet muun muassa G2 Esportsin esports-vastaava Danny Engels ja Red Bull Racingin kanssa tallimestaruuden voittanut Marcel Kiefer.