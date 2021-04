Pelifirman linjaus vesitti CS-huippujoukkueen suunnitelmat – sen jälkeen remontoitiin kokoonpanoa

Team Vitalityn suunnitelmat menivät uusiksi, koska Valve ei halua joukkueiden kilpailevan kuuden pelaajan kokoonpanoilla.

Dan ”apEX” Madesclairen (iso kuva) johtama Vitality on kärsinyt Valven sääntömuutoksesta. Maanantaina joukkue ilmoitti yllättäen Jayson ”Kyojin” Nguyen Vanin (oikea alakulma) korvaavan Cédric ”RpK” Guipouyn.­

– Me tavallaan kehitimme kuuden pelaajan kokoonpanon. Tarkoitan, että pelaajien vaihtamisen karttojen välissä. Uskon sen olevan tulevaisuus, koska lähes jokaisella pelaajalla on kartta, jossa he eivät tunne oloaan mukavaksi.

Näin kommentoi ranskalainen Dan ”apEX” Madesclaire, 28-vuotias Counter-Strike-pelaaja, joka on Team Vitality -joukkueen kapteeni. Madesclaire kertoi mielipiteensä kuuden pelaajan kokoonpanosta HLTV Confirmed -ohjelmassa (6.4.).

Vitality hankki viime syksynä Nabil ”Nivera” Benrlitomin joukkueeseen pelaamaan kolmea karttaa. Vitality voitti heti belgialaispelaajan kanssa suuret BLAST Premier Fall- ja IEM Beijing Online -turnaukset.

Alkuvuonna joukkue ei ole kuitenkaan yltänyt finaaleihin. Maaliskuussa joukkue ilmoitti yllättäen lopettavansa Benrlitomin peluuttamisen. Syyksi kerrottiin pelijulkaisija Valven sääntömuutos, jota muut turnausjärjestäjät eivät ole ottaneet käyttöön.

Valve ilmoitti tammikuun lopussa pelin suurimman turnauksen eli majorin suuntaavan seuraavaksi Tukholmaan. Loka–marraskuussa pelattavaa turnausta varten järjestetään alueittain karsintasarja, jonka sääntöjä päivitettiin alkuvuodesta.

Yksi sääntömuutos koski kuudennen pelaajan käyttöä. Pelaajan vaihtaminen maksaa aina 20 prosenttia joukkueen keräämistä pisteistä kyseisen karsinnan osalta. Esimerkiksi pelaajan vaihtaminen kahdesti vie 36 prosenttia pisteistä.

Sääntömuutoksella Valve estää käytännössä kuuden pelaajan kokoonpanon hyödyntämisen karsinnoissa. Madesclairen mukaan joukkue ei ehtisi harjoitella tarpeeksi major-karsintoja varten, jos se olisi jatkanut Benrlitomin kanssa pelaamista muissa turnauksissa.

Maanantaina 12.4. Vitality pudotti uutispommin, kun joukkue ilmoitti 31-vuotiaan Cédric ”RpK⁠” Guipouyn siirtyvän sivuun tällä viikolla pelattavan BLAST Premier Showdown -turnauksen jälkeen.

Guypouyun korvaava pelaaja ei ole kuitenkaan sääntömuutoksesta kärsinyt Benrlitom. Veteraanipelaajan tilalle on hankittu 22-vuotias Jayson ”Kyojin” Nguyen Van, jolla ei ole aiempaa kokemusta huippujoukkueesta. Häntä pidetään yhtenä Ranskan suurlupauksista.

Vitalityn ensimmäiset turnaukset Nguyen Vanin kanssa ovat DreamHack Masters Spring (29.4.–5.5.) ja Flashpoint 3 (10.–30.5.), joka toimii Euroopan ensimmäisenä major-karsintaturnauksena. Vitality on HLTV:n maanantai-iltana julkaistulla maailmanlistalla 8:s.

Näin kovaa ampuu Vitalityn uusi tähtinimi: