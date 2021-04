Ex-tyttöystävän väitteet toivat kilpapelaajalle pitkän pelikiellon – tutkiko peliyhtiö asiaa?

Yhtiö kertoi pelikiellosta vain päivä ennen huippusarjan uuden kauden alkua.

Hearthstone-pelissä kilpaileva Paul ”Zalae” Nemeth, 34, on saanut vuoden kilpailukiellon pelijulkaisija Blizzard Entertainmentilta.

Peliyhtiö kertoi pelikiellosta Twitterissä. Yhtiö vahvisti Inven Globalille pelikiellon kestävän vuoden ja koskevan kaikkia pelin virallisia turnauksia.

Kiellon taustalla ovat Nemethin entisen tyttöystävän tammikuussa esittämät väitteet. Naisen mukaan pelaaja kohdisti häneen suhteen aikana perheväkivaltaa, joka oli pääasiassa henkistä.

Nemethin pelikiellosta kerrottiin vain päivä sen jälkeen, kun hänen oli vahvistettu osallistuvan pelin Grandmaster-huippusarjan Pohjois-Amerikan divisioonaan. Hänet poistettiin sarjasta alle vuorokausi ennen ensimmäistä ottelua.

Inven Globalin tietojen mukaan Blizzard ei ole tutkinut tai aloittamassa tutkintaa Nemethiä kohtaan esitetyistä väitteistä. Pelaaja ei ole kommentoinut ex-kumppaninsa väitteitä tai pelikieltoaan millään tavalla.

Pelikielto on synnyttänyt paljon keskustelua. Pääosa pitää sitä oikeutettuna, mutta on ihmetellyt Blizzardin ilmoituksen ajankohtaa. Joidenkin mielestä taas pelikielto on aiheeton, jos Blizzard ei ole tosiaan tutkinut asiaa, kuten Invenin lähteet kertovat.

Ex-ammattilainen ja nykyinen striimaaja Jason ”Amaz” Chan uskoo niin ikään, ettei yhtiö ole tutkinut asiaa. Chanin mukaan yhtiön lausunnon perusteella kyseessä on bisnespäätös, jossa ei oteta kantaa väitteisiin millään tavalla.

Nemeth on voittanut digitaalisessa korttipelissä uransa aikana yli 110 000 dollaria. Hänen suurimpia saavutuksiaan ovat SL i-Leaguen kolmannen kauden voittaminen kesällä 2017 ja Trinity Series -joukkueliigan voitto saman vuoden joulukuussa.