Video: CS-finaali kesti 7 tuntia ja sai jäätävän lopetuksen – tästä tilanteesta puhutaan vielä pitkään

Videota Casper ”cadiaN” Møllerin uskomattomasta suorituksesta on katsottu jo yli miljoona kertaa.

Heroic oli turnauksen alussa 13. parhaiten sijoitettu joukkue 24 osallistujasta. Finaalin ratkaissut Casper Møller on kuvan keskellä huutamassa kurkku suorana.­

Tanskalainen Heroic kruunattiin myöhään sunnuntaina ESL Pro Leaguen uudeksi mestariksi. Joukkue kaatoi Counter-Striken ykkösliigan finaalissa venäläisen Gambit Esportsin.

Hurjat seitsemän tuntia kestänyt finaali meni Heroicille 3–2 (19–17 Inferno, 3–16 Vertigo, 28–26 Train, 10–16 Overpass, 16–6 Mirage). Finaali sai uskomattoman päätöksen, jota on kutsuttu jopa kaikkien aikojen suoritukseksi.

Finaali päättyi erikoistilanteeseen, jossa Heroicin 25-vuotias kapteeni Casper ”cadiaN” Møller oli yksin neljää Gambit-pelaajaa vastaan. Tilanne näytti käytännössä mahdottomalta voittaa, koska Møllerillä oli pelkkä pistooli.

Video erikoisesta huipennuksesta ja Heroic-pelaajien reaktiot:

Pelaaja onnistui hiipimään ensimmäisen pelaajan selkään, mutta ampumisen sijaan antoi tälle puukosta. Kuolleelta pelaajalta hän sai tarkkuuskiväärin, mutta jäljelle jäi vain kaksi elämäpistettä.

Tarkkuuskiväärin vaihdettua omistajaa, alkoi kuitenkin tapahtua. Møller otti kiväärillä nopeasti kaksi tappoa lisää. Toisen tapoista hän sai ampumalla pommipaikan laatikoiden takana piilossa olleen pelaajan, johon hän osui kahdesti vaikkei edes nähnyt tätä.

Yksi vastaan yksi -tilanteessa Møller otti hetken happea ja lähti sitten etsimään viimeistä pelaajaa, jonka olinpaikan hän selvitti nopeasti. Tiukassa ja vaikeassa tilanteessa hän pelasi kylmänviileästi voittaen joukkueelleen sen ensimmäisen liigamestaruuden.

Møllerin hurjaa suoritusta on katsottu pelkästään Twitterissä yli miljoona kertaa. Suoritusta on ylistetty kaikkien aikojen clutchiksi (tilanne, jossa pelaaja on yksin elossa viittä vastustajaa vastaan) ottaen huomioon tilanteen lähtökohdan, suoritustavan ja ottelun.

Pelaaja kävi finaalin jälkeen tilanteen läpi juontajien kanssa. Hän ei aluksi uskonut voivansa voittaa tilannetta, minkä takia hän otti puukolla rahaa ensimmäisestä taposta. Hän oletti kuolevansa heti perään, mutta saatuaan toisen tapon alkoi hän uskoa mahdollisuuksiinsa. Pelaaja paljasti myös avanneensa vahingossa konsolin ensimmäisen tapon jälkeen, mutta selvinneensä tilanteesta säikähdyksellä.

Heroic tienasi EPL:n 13. kauden mestaruudesta 200 000 dollaria. Gambit sai 80 000 dollaria ja välierissä pudonneet FURIA ja Ninjas in Pyjamas kumpikin 45 000.

Kahdeksan parhaan joukkoon ylsivät lisäksi Astralis, Complexity Gaming, G2 Esports ja Virtus.pro. Suomalaisväritteiset ENCE ja FunPlus Phoenix ylsivät pudotuspeleihin, mutta jäivät sijalle 9.–12.