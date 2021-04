Nikitan, 18, lupaava CS-ura hyytyi motivaation loppumiseen – nyt suomalaislupaus sai huippudiilin toisessa pelissä

Nikita Sirmitev oli suuri CS-lupaus, joka vei taitonsa kilpailevaan Valorant-peliin. Nyt hänellä on taskussa huippusopimus legendaarisessa joukkueessa.

Nikita Sirmitev, 18, on vasta kolmas suomalainen legendaarisessa Fnaticissa. Pelaajalla on potentiaalia nousta Valorant-pelissä kansainväliseksi supertähdeksi.­

Nikita ”Derke” Sirmitev on tällä hetkellä onnellinen nuori mies. Torstai-iltana kerrottiin 18-vuotiaan Sirmitevin olevan Fnaticin Valorant-pelijoukkueen uusi tähtipelaaja.

Fnatic on maailmanlaajuisesti yksi esportsin vanhimmista, menestyneimmistä ja arvostetuimmista nimistä. Yli vuoden kestävä sopimus on Sirmitevin uran merkittävin.

– Tuntuu tosi hyvältä ja mielenkiintoiselta, koska en ole aiemmin ollut näin isossa organisaatiossa. Olin tosi iloinen, kun sain tietää pääseväni pelaamaan Fnaticiin, Sirmitev kommentoi sopimustaan IS:lle.

Superlahjakas Sirmitev on vasta kolmas suomalainen Fnaticissa: aiemmin organisaatiota ovat edustaneet Kalle ”Trixi” Saarinen (Dota 2, 2012–14) ja Lauri ”Cyanide” Happonen (League of Legends, 2011–14).

Sirmitev nousi suureksi CS-lupaukseksi KOVA Esportsin riveissä vuosina 2019–20.­

Sirmitev on aiemmin kilpaillut Counter-Strikessa, jossa hän oli yksi Suomen lupaavimmista pelaajista. Viime elokuussa hän kohautti CS-faneja ilmoittamalla jättäytyvänsä pois Suomen kärkinimiin lukeutuvan KOVA Esportsin kokoonpanosta.

Pelaaja sanoi päätöksen taustalla olleen halu keskittyä opintoihin. Hän edusti KOVAa huhtikuusta 2019 elokuuhun 2020 ja opiskeli samalla. KOVA-aikana pelitunnit olivat toivottua vähäisempiä koulun takia.

Sirmitevin uskottiin jääneen CS:stä ainoastaan tauolle. Vasta joulukuussa hän teki päätöksen siitä, että Valorantissa on hänen tulevaisuutensa.

– CS-uran jätin kesken, koska minulla loppui kiinnostus peliin ja en saanut enää motivaatiota siihen. Sain siitä tosi paljon kokemusta, joka auttoi paljon Valorantissa.

Vantaalla asuva pelaaja käy tällä hetkellä koulua pelaamisen ohessa. Opintoja on vuosi jäljellä, mutta hän on nyt pohtinut pitävänsä taukoa peliuransa takia.

Sirmitevin CS-taidonnäyte viime keväältä:

Sujuvasti venäjää puhuva suomalaispelaaja siirtyy Fnaticiin venäläisestä CrowCrowd-joukkueesta. Hän pelaa parhaillaan viimeistä kertaa vanhan joukkueensa kanssa. Jäähyväisottelussa kilpaillaan Ivy-alueen VCT-karsinnan voitosta ja 8000 dollarin palkinnosta.

Viime kuukausina Sirmitev on ollut yksi Ivy-alueen tähtipelaajista. Loistosuoritukset eivät jääneet huomaamatta huomattavasti kovatasoisemman Euroopan-sarjan kilpailijoilta, kuten Fnatic-sopimus osoittaa. Alueen vaihtaminen nostaa Sirmitevin potentiaalia nousta pelin supertähtien joukkoon.

Sirmitev debytoi Fnatic-paidassa lauantaina alkavassa Euroopan toisessa suuressa VCT-karsinnassa. Vähäisestä harjoittelusta huolimatta pelaaja uskoo joukkueeseensa.

– Olen tosi varma, että päästään karsinnoista läpi päävaiheeseen. Sillä saadaan lisää treeniaikaa ja voidaan yllättää sitten muita joukkueita.

Pelaaja haaveilee nyt joukkueensa pääsystä Valorantin vuoden toiseen suurturnaukseen eli Mastersiin. Ensimmäinen Masters pelattiin alueellisesti netissä, mutta seuraava on tarkoitus järjestää 10 kansainvälisen joukkueen voimin Islannissa 24.–30. toukokuuta.

Pidempiaikainen haave on voittaa pelin syksyllä pelattava MM-turnaus. Sama tavoite on Fnaticilla, joka on yli 15 vuoden historiansa aikana voittanut maailmanmestaruudet muun muassa Counter-Striken eri versioissa ja League of Legendsissä.