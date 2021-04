Huippupelaaja avautui piinastaan Dallasissa: ”Jotkut yrittävät yskiä päällemme”

Texasissa asuvan Overwatch-joukkueen pelaajat ovat saaneet paikallisilta erittäin tylyä kohtelua.

Aasialaistaustaisiin kohdistuva häirintä ja väkivalta ovat lisääntyneet koronapandemian aikana Yhdysvalloissa. Juuri ennen pääsiäistä ympäri Yhdysvaltoja järjestettiin mielenosoituksia, joissa vaadittiin loppua asialle.

Yksi taustansa vuoksi vihaa kokenut on korealainen Lee ”Fearless” Eui-seok, joka on 22-vuotias ammattilaispelaaja Overwatch Leaguessa. Hän edustaa seitsemän muun korealaisen kanssa Dallas Fuel -joukkuetta, jonka kotipaikka on Texas. Joukkue muutti kotikaupunkiinsa maaliskuun alussa.

– Täällä oleminen aasialaisena on kauhistuttavaa. Oikeasti. Ihmiset yrittävät taistella kanssamme. Aina kun amerikkalaiset näkevät meidät, he lähestyvät meitä. Jotkut yrittävät yskiä päällemme, Eui-seok sanoi katsojilleen.

Eui-seok kertoi kokemuksistaan Texasissa asumisesta Twitch-lähetyksessä. Englanniksi tekstitetty video julkaistiin Twitterissä 6. huhtikuuta ja sitä on katsottu yli 325 000 kertaa.

Pelaajan mukaan paikalliset saattavat kadulla ottaa maskin pois ja esittää yskivänsä pelaajien päälle. Heitä on myös nimitelty, haukuttu ja yritelty pelotella eri tavoin.

Haukkuminen on korealaisen mukaan melkein päivittäistä. Ulkona liikkuessaan pelaajat käyttävät Fuelin pelipaitoja, koska se on vähentänyt häirintää. Eui-seok on liigan takia aiemmin asunut Los Angelesissa vuosina 2018–19, mutta siellä hän ei kokenut häirintää.

Fuel-pelaajien kokema rasistinen häirintä yllätti joukkueen omistajan Mike ”hastr0” Rufailin, joka purki tunteitaan Twitterissä eilen julkaistulla videolla. Rufail sanoi Fuelin tekevän kaiken mahdollisen, jotta pelaajat tuntisivat olonsa mahdollisimman turvalliseksi kaupungissa.

Pelaajat muuttivat Texasiin maaliskuun alussa. Liigakausi alkaa 16.4. ja päättyy näillä näkymin syksyllä, joten pelaajat tulevat viettämään kaupungissa yli puoli vuotta.

Samana päivänä kun Rufail julkaisi videon pelaajiensa kohtelusta, nämä saivat Pfizerin koronarokotteen ensimmäisen annoksen. Yhdysvaltojen koronatilanne on parantanut huomattavasti alkuvuodesta, mutta tartuntoja todetaan päivittäin yli 60 000. Maan väestöstä jo 33 prosenttia on saanut vähintään yhden rokoteannoksen.