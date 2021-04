Ex-pelitähti ja tämän kaveri esittivät vanhuksia saadakseen koronarokotteen – 9 vuoden vankeustuomio uhkaa

Meksikolaismiehet pidätettiin pian rokotuksen jälkeen paikan päällä, kun henkilökunnan jäsen kiinnitti huomiota heidän käytökseen.

Koronarokotteen huijaamalla saaneet miehet voivat joutua tempun takia vankilaan. Näillä näkymin he ovat kuitenkin saamassa toisen rokoteannoksen ohjeistuksen mukaisesti tietyn ajan päästä. Kuvituskuva.­

Meksikolaiset Rubén Morales Zerecero, 31, ja hänen 35-vuotias ystävänsä saivat koronarokotteen esittämällä vanhuksia, uutisoivat paikalliset uutissivustot MSN, Excelsior ja Sopitas.

Zerecero on entinen Fifa-pelin ammattilainen, joka saavutti hopeaa vuoden 2009 MM-finaalissa ja pronssia vuoden 2005 MM-kisoissa. Peliuran päätyttyä hän on näytellyt pienissä tv-rooleissa ja ollut mukana esimerkiksi pelimainoksissa.

Huijaus tapahtui 27. maaliskuuta Coyoacán kunnassa, jossa rokotetaan tällä hetkellä vain yli 60-vuotiaita. Kaksikko oli huijausta varten väärentänyt henkilöllisyystodistuksia.

Zerecero esitti isäänsä ja toinen mies kaverinsa enoa. Miehet olivat värjänneet hiuksiaan ja kulmakarvojaan, käyttivät hanskoja ja olivat pukeutuneet peittäviin vaatteisiin, jotta eivät paljastuisi. Toinen mies oli rokotuspaikalla pyytänyt jopa vaivojensa takia pyörätuolin, jolla hän makoili.

Miehet saivat pistokset, mutta poliisit pidättivät heidät jo rokotuspaikalla. Henkilökunta oli soittanut poliisit kiinnitettyään huomiota kaksikon vaatetukseen, käytökseen ja nuorelta kuulostaviin puheääniin.

Kaksikko marssitettiin oikeuden eteen keskiviikkona 7.4. Heitä vastaan luettiin syytteet asiakirjojen väärentämisestä sekä identiteettivarkaudesta. Tuomari päätti pitää molemmat vangittuna oikeudenkäyntiin asti. Oikeuden istunnolle ei ole vielä asetettu ajankohtaa. Tutkinta kestää kuukauden.

Globo Esporten mukaan kaksikko voi joutua vankilaan jopa yhdeksäksi vuodeksi, mutta monissa medioissa on puhuttu puolet lyhyemmästä ajasta. Näillä näkymin miehet saavat toisen rokoteannoksensa säädetyn ajan päästä ensimmäisen annoksen jälkeen, vaikka ensimmäinen rokotus on vilpillä hankittu. Rokotusohjeista ei ilmeisesti poiketa vaikka taustalla on rikos. Tiedot asiasta ovat kuitenkin ristiriitaisia.

Kaveruksia yhdistää Fifa-peli, jossa Zerecero loi uraa kilpailijana ja hänen ystävänsä sitä julkaisevan EA Sportsin työntekijänä. Jälkimmäinen on työskennellyt pelisarjan markkinoinnissa Etelä-Amerikan osalta.

EA:n edustaja on vahvistanut useille uutissivustoille yhtiön olevan tietoinen tapauksesta, jota tutkitaan nyt myös yhtiön sisällä. Lausunnossa yhtiö alleviivasi sen olevan hyvin jyrkästi työntekijänsä väitettyä käytöstä vastaan.