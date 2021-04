Ruotsalaislegendaa vietiin huippujoukkueeseen – paikka menikin suomalaiselle 18-vuotiaalle superlupaukselle

Nikita ”Derke” Sirmitevin ura jatkuu Fnaticin Valorant-joukkueessa.

Esportsin tunnetuimpiin organisaatioihin lukeutuva Fnatic on ilmoittanut suomalaisen Nikita ”Derke” Sirmitevin liittyvän sen Valorant-joukkueeseen.

Sirmitevin lisäksi joukkueessa aloittaa tshekkiläinen Martin ”MAGNUM” Peňkov. Kaksikko korvaa pääsiäisenä penkitetyt Kostas ”tsack” Theodoropoulosin ja Muhammad ”Moe40” Hariffin.

– Tuntuu tosi hyvältä ja mielenkiintoiselta, koska en ole aiemmin ollut näin isossa organisaatiossa. Olin tosi iloinen kun sain tietää pääseväni pelaamaan Fnaticiin, Sirmitev kommentoi sopimustaan IS:lle.

Helmikuussa 18 vuotta täyttänyt Sirmitev siirtyy huipputason organisaatioon venäläisestä CrowCrowd-joukkueesta, jonka kanssa hän pelaa viimeistä kertaa tänään perjantai-iltana Ivy-alueen VCT-karsintavoitosta.

Sirmitev debytoi Fnatic-paidassa lauantaina, kun Euroopan toinen suuri VCT-karsinta alkaa. Sirmitevin ja Peňkovin lisäksi nimekkäässä Fnaticissa pelaavat brittikaksikko Jake ”Boaster” Howlett ja James ”Mistic”Orfila sekä kroatialainen Domagoj ”Doma” Fancev.

Suomalaispelaajan liittymisestä Fnaticiin huhuttiin jo muutama päivä sitten, mutta silloin joukkueeseen yhdistettiin myös muita nimiä. Yksi heistä oli ruotsalainen Counter-Strike-legenda Olof ”olofmeister” Kajbjer, joka jäi helmikuussa sivuun pelikentiltä. Ruotsalaisen uran jatkosuunnitelmista ei ole toistaiseksi tietoa.

Sirmitev on monille tuttu nimi Counter-Strikesta, jossa hän edusti huhtikuusta 2019 elokuuhun 2020 suomalaista KOVA Esportsia. Varsinkin vuoden 2020 suoritusten perusteella pelaajasta ennustettiin Suomen seuraavaa supertähteä.

Toisin kuitenkin kävi, mutta vain CS:n osalta. Elokuussa 2020 pelaaja ilmoitti jättävänsä KOVAn keskittyäkseen opintoihin. Syksyllä nuorukainen alkoi kilpailla Valorantissa, jossa hänestä on tullut viime kuukausina yksi kuumimmista nimistä Euroopassa.

Valorant on kesällä 2020 julkaistu ilmainen pc-räiskintäpeli, jonka takana on suuri peliyhtiö Riot Games. Pelistä on povattu suurta esports-hittiä: Monella huippunimellä on jo joukkueet, mutta katsojaluvut eivät ole vielä räjähtäneet.