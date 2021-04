Lasse Urpalainen valittiin Forbesin 30 alle 30 -listalle – rinnalla ManUn jalkapallotähti ja tennishuippu

Forbesin lista julkaistiin nyt kuudennen kerran Euroopan osalta. Lasse Urpalainen oli ainoa suomalainen urheilu & pelit -listalla.

Yhdysvaltalainen talousmedia Forbes on paljastanut uusimman 30 alle 30 -listansa, jolle on valittu yhteensä 300 nuorta eurooppalaista innovaattoria ja vaikuttajaa. Valitut on jaettu kymmeneen kategoriaan.

Urheilu & pelit -listan kansipaikalle on valittu Manchester Unitedin 23-vuotias brittihyökkääjä Marcus Rashford. Hän on ollut pelikenttien ulkopuolella otsikoissa viimeisen vuoden ajan kampanjoituaan onnistuneesti sen puolesta, että pienituloisten perheiden lapset saisivat ilmaisen kouluruoan myös kesällä.

Jalkapallotähden jälkeen toiselta riviltä löytyy suomalainen Lasse ”MATUMBAMAN” Urpalainen, joka on Dota 2 -tietokonepelin ammattilainen ja vuoden 2017 maailmanmestari. Pelin supertähtiin jo vuosia lukeutunut 26-vuotias Urpalainen edustaa Team Secret -joukkuetta, johon hän liittyi marraskuussa 2019.

Urpalaisen mukaantulon jälkeen Secret on ollut yksi pelin menestyneimmistä joukkueista. Viime vuonna joukkueella oli kahdeksan turnauksen voittoputki, jonka aikana se oli täysin ylivoimainen.

Urpalainen kuvattuna kotonaan Helsingissä vuonna 2019.­

Esports-tähdistä listalta löytyvät Urpalaisen lisäksi League of Legendsin kroatialainen huippunimi Luka ”Perkz” Perković ja ranskalainen Counter-Strike-pelaaja Mathieu ”ZyWoo” Herbaut.

22-vuotias Perković jätti alkuvuodesta Euroopan ja pitkäaikaisen joukkueensa G2:n, kun hän siirtyi Pohjois-Amerikassa kilpailevaan Cloud9-joukkueeseen. Perković ehti voittaa G2:n kanssa kahdeksan kertaa Euroopan liigamestaruuden, MSI-turnauksen vuonna 2019 ja ylsi vielä samana vuonna MM-finaaliin.

Herbaut on valittu kaksi vuotta peräkkäin maailman parhaaksi CS-pelaajaksi. Team Vitalityn supertähdellä on organisaation kanssa sopimus vuoden 2024 loppuun asti.

Forbes julkaisi Euroopan 30 alle 30 -listansa nyt kuudennen kerran. Urpalaisen ja Rashfordin lisäksi listalle valittiin muun muassa The Crown -sarjassa Dianan roolissa ihastuttanut Emma Corrin ja tenniksen miesten maailmanlistan toisena oleva venäläinen Daniil Medvedev.