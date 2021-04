Nicholas, 29, myy pelaajille yksityisopetusta – tienasi viime vuonna yli 42 000 euroa

LoL on taisteluareenapeli eli MOBA, jossa kaksi viiden hengen joukkuetta ottaa mittaa toisistaan aina samalla taistelutantereella. Idea on tuhota vastustajan tukikohta ja puolustaa samalla omaa omaansa. Pelissä on yli 120 erilaista hahmoa, joista pelaajat valitsevat omansa ennen ottelua. Hahmoja kehitetään ottelun edetessä.