Koronakommentti kävi kalliiksi – pelitähdelle potkut ja elinikäinen pelikielto

20-vuotias pelaaja heitti kommenttinsa leikillä, mutta maksoi siitä lopulta kovan hinnan.

20-vuotias Pham ”Zeros” Minh Lộc on saanut elinikäisen pelikiellon League of Legends -pelin Vietnamin kilpasarjaan, Vietnam Championship Seriesiin (VCS).

Minh Lộc määrättiin pelikieltoon, koska hän toivoi henkilökohtaisessa striimissään Vietnamin koronatilanteen pahentuvan, jotta VCS:n kevätkauden voittaja ei voisi osallistua Islannissa toukokuussa pelattavaan kansainväliseen Mid-Season Showdown -suurturnaukseen.

Vietnam on ollut yksi korona-ajan parhaiten pärjänneistä maista. 97 miljoonan asukkaan maassa on todettu reilut 2600 tapausta ja vain 35 kuolemaa. Maan hallitus on suhtautunut koronapandemiaan tiukasti alusta alkaen.

Pelaaja heitti kommenttinsa pian sen jälkeen, kun hänen edustamansa SBTC Esports -joukkue oli jäänyt VCS-liigassa pudotuspelien ulkopuolelle. Pelaajan uskotaan vitsailleen, mutta hän tuli rikkoneeksi liigan käytöstapaohjeita.

Minh Lộcilla oli takanaan useampi varoitus, joten koronakommentti saattoi olla viimeinen pisara liigajärjestäjälle. Pelikielto koskee vain Vietnamin kilpasarjaa, eli Minh Lộc voi jatkaa uraansa jollain toisella alueella.

20-vuotias pelaaja on yksi Vietnamin tunnetuimmista ja menestyneimmistä LoL-pelaajista. Hän on voittanut VCS-liigan kolmesti ja ollut kahdesti toinen. MM-kisoihin pelaaja osallistui vuosina 2018–19, mutta molemmilla kerroilla tyytyminen oli sijaan 13.–16.

Minh Lộcin edustama SBTC Esports reagoi myös tilanteeseen nopeasti antamalla pelaajalle potkut. Syyksi kerrottiin asiaton käytös.