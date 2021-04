Villi huhu: Yksi kaikkien aikojen CS-suuruuksista vaihtaa peliä?

Huhun mukaan Olof ”olofmeister” Kajbjerin kilpaura jatkuisi Valorantissa.

Ruotsalainen Counter-Strike-legenda Olof ”olofmeister” Kajbjer on mahdollisesti vaihtamassa peliä, uutisoi lähteisiinsä vedoten puolalainen Weszlo Esport -sivusto (puolaksi).

Sivuston mukaan Kajbjer on yksi pelaajista, jota Fnatic aikoo testata uudelleenrakennusvaiheessa olevaan Valorant-joukkueeseensa. Ruotsalaislegenda pelasi Fnaticin CS-joukkuessa vuosina 2014–17.

Kahdesti CS:n major-turnauksen voittanut ja vuonna 2015 maailman parhaaksi pelaajaksi valittu 29-vuotias Kajbjer on yksi CS:n tunnetuimmista nimistä. Hänen peliuraansa viime vuosia ovat varjostanut käsivaivat ja burnout.

Fnaticin lisäksi ruotsalaispelaaja muistetaan FaZe Clanista, josta hän siirtyi sivuun alkuvuonna. Hän ei ole sen jälkeen kommentoinut jatkosuunnitelmiaan.

Weszlo Esportin mukaan Fnatic on testannut viime päivien aikana useita pelaajia, mutta lisää on luvassa. Puolalaissivuston mukaan Fnatic on testaamassa Kajbjerin lisäksi ainakin suomalaista Nikita ”Derke” Sirmiteviä, joka muistetaan KOVA Esportsin CS-joukkueesta. Sirmitev edustaa tällä hetkellä venäläistä CrowCrowdia.

Fnaticin helmikuussa hankkimassa Valorant-joukkueessa on tällä hetkellä vain kolme pelaajaa. Jacob ”mini” Harrisin valmentamaan tiimiin kuuluvat tällä hetkellä Jake ”Boaster” Howlett, Domagoj ”Doma” Fancev ja James ”Mistic” Orfila.

Kostas ”tsack” Theodoropoulos ja Muhammad ”Moe40” Hariff joutuivat penkille huhtikuun alussa. Brittiorganisaatio jäi maaliskuussa vuoden ensimmäisen suuren Valorant-turnauksen ulkopuolelle hävittyään ratkaisevat karsintapelit.

Kajbjer olisi peliä vaihtaessaan yksi nimekkäimmistä CS:n jättäneistä pelaajista. Kesällä 2020 julkaistuun Valorantiin ovat jo siirtyneet esimerkiksi Nicholas ”nitr0” Cannella ja Elias ”Jamppi” Olkkonen, jonka CS-uraa haittasi kiistelty pelikielto.