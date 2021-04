HAVUlla huikea kuukausi – nousi maailmanlistalla 39 sijaa

HAVU Gamingin hurja kuukausi näkyi myös HLTV:n maailmanlistan sijoituksessa, joka on nyt 16.

Syytä hymyyn! HAVU on tällä hetkellä 16. paras joukkue HLTV:n maailmanlistalla.­

Suomalainen HAVU Gaming oli kuukauden kovin nousija HLTV:n ylläpitämällä Counter-Striken maailmanlistalla. HAVU on nyt sijalla 16, joka on joukkueen kaikkien aikojen paras sijoitus.

Edelliseen kuukausilistaan (1.3.) verrattuna nousua tuli peräti 39 sijaa. HAVU ehti pelata listapäivitysten välissä 28 ottelua, joista se hävisi vain neljä. Voittoputki oli maaliskuussa parhaimmillaan 16 ottelua.

HAVU on voittanut viimeisen kuukauden aikana kansainvälisen Snow Sweet Snow 2 -turnauksen ja napannut hopeaa Pinnacle Cupista sekä BLAST Nordic Mastersista. Suomalaisturnauksista joukkue voitti Elisa Nordic Championship: Finlandin sekä Pelaajat.com Spring Seriesin.

Suomen ykkösjoukkueessa pelaavat Sami ”xseveN” Laasanen, Jani ”Aerial” Jussila, Olli ”sLowi” Pitkänen, Lasse ”ZOREE” Uronen ja Jemi ”jemi” Mäkinen. HAVUn valmentaja on Taneli ”disturbed” Veikkola.

HLTV päivittää maailmanlistaa viikoittain, mutta aina kuukauden ensimmäisenä maanantaina julkaistaan kattavampi kuukausilista. Siinä verrataan joukkueiden kehitystä edelliseen kuukauteen. IS uutisoi jatkossa vain kuukausilistasta ja sen muutoksista.

Maailmanlistan kärkeen on noussut Natus Vincere (+1 sijoitus), jonka takana on Astralis (-1) ennen Gambitia (+1). Lista on kokenut pieniä muutoksia koko top20:n osalta muutamia yksittäisiä joukkueita lukuun ottamatta.

HAVUn jälkeen paras suomalaisvahvisteinen joukkue on sijalla 17 oleva FunPlus Phoenix (+2), johon kuuluvat Jesse ”zehN” Linjala ja lainapelaaja Miikka ”suNny” Kemppi. Aleksi ”Aleksib” Virolaisen edustama OG (-3) on sijalla 20.

Aleksi ”allu” Jallin ja Joonas ”doto” Forssin ENCE (-1) on sijalla 36. Sadan parhaan joukkoon yltävät lisäksi suomalaisjoukkueista hREDS (82. / +70) ja KOVA Esports (91. / +53).

Koronan takia listalla on huomioitu normaalista poiketen myös pienempien nettiturnausten tulokset, mikä on vaikuttanut erityisesti listan häntäpään sijoituksiin.

Parhaillaan pelattava CS:n ykkössarja ESL Pro League huipentuu tällä viikolla. Seuraavat isot turnaukset ovat BLAST Premier Spring Showdown (13.–18.4.), Funspark ULTI (19.–27.4.) ja DreamHack Masters Spring (29.4.–5.5.).

HAVU pelaa parhaillaan Snow Sweet Snow 3- ja Funspark Ulti 2021: Europe Season 1 -turnauksia, joissa se kuuluu ennakkosuosikkeihin. Huhtikuun aikana joukkue kilpailee lisäksi Elisa Invationalissa ja FunSpark Ulti 2020 -finaalivaiheessa, jota tähdittävät Virtus.pron, Heroicin ja Complexityn kaltaiset nimet.