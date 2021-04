CS-tähden ällistyttävä video – tässä eivät silmät pysy perässä

CS-tähti Jonathan ”EliGE” Jablonowski näytti Twitterissä mallia hiiren liikuttamiseen nopeasti ja tarkasti.

Jonathan "EliGE" Jablonowski on voittanut kilpaurallaan lähes kaiken mahdollisen, paitsi CS-turnauksista suurimman, majorin.­

Team Liquidin Counter-Strike-tähti Jonathan ”EliGE” Jablonowski on julkaissut Twitterissä videon, jossa hän pelaa Aimlabs-harjoittelupeliä.

Minuutin kestävällä videolla 23-vuotias yhdysvaltalaispelaaja klikkailee hurjalla vauhdilla kohteita, joiden avulla treenataan reaktiokykyjä, hiirikäden tarkkuutta ja lihasmuistia.

Videon aikana Jablonowski osuu hiirellä kohteisiin 94 prosentin tarkkuudella. Minuutissa hän ehtii osua kohteeseen 150 kertaa.

Yli 300 000 kertaa katsottu video on kerännyt yli 1500 jakoa ja 15 000 tykkäystä. Sitä ovat myös kommentoineet useat muut CS-tähdet, kuten joukkuetoveri Gabriel ”FalleN” Toledo, joka kutsui suoritusta ”sairaaksi”.

– Oletko ikinä miettinyt ammattilaiseksi siirtymistä, kirjoitti kieli poskella toimittajan hommat ja pelaaja-agenttina juuri aloittanut Jarek ”DeKay” Lewis.

– Kun joku sanoo ettei ammattilaisilta vaadita taitoja videopeleissä, kysy pystyvätkö he tekemään näin, kirjoitti yksi kommentoijista.

– Silmäni eivät pysty edes seuraamaan tätä, mitä helkuttia, twiittasi selostaja Sudhen ”Bleh” Wahengbam.

Jablonowski on pelannut Team Liquidissa jo kuusi vuotta. Pelaaja on voittanut major-arvoturnausta lukuun ottamatta kaikki suurimmat turnaukset. Majorissa hän on ollut parhaimmillaan toinen kesällä 2016.

Yhdysvaltalaispelaaja on ollut jo vuosia yksi avainsyistä Liquidin menestykseen. Pelaaja on valittu HLTV:n top20-pelaajat listalle vuosina 2017–20: Hän on ollut 12:s, 15:s, 4:s ja 8:s.