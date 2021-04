Luvassa kovia rangaistuksia: FBI mukaan CS:n suureen vedonlyöntitutkintaan

FBI on mukana tutkimassa Counter-Strike-peliin liittyviä ottelumanipulaatiohuhuja.

Esports Integrity Comission (ESIC) tekee tällä hetkellä yhteistyötä Yhdysvaltain liittovaltion keskusrikospoliisin (FBI) kanssa koskien Counter-Strike-pelin ottelumanipulaatiohuhuja, jota komissio on tutkinut jo kuukausien ajan.

Asian vahvisti tuoreessa haastattelussa Esicin komissaari Ian T. Smith, jonka mukaan FBI on hiljattain alkanut tutkia laajasti urheiluvedonlyöntiin liittyviä rikoksia.

Pohjois-Amerikan CS-piirejä ovat ravistelleet jo jonkin aikaa huhut, joiden mukaan useat puoliammattilaiset ovat manipuloineet tuloksia tunnetussa ESEA MDL -sarjassa eli nykyisessä ESEA Premierissä.

Tapaukset ovat vuosilta 2019–20. Moni epäilysten alle joutunut pelaaja on jättänyt CS:n ja vaihtanut kilpailevaan Valorantiin.

Esicin tutkinnassa rötöstelijät on jaettu kahteen ryhmään riippuen teoista. Ensimmäiseen on laskettu kaikki omista otteluistaan vetoa lyöneet, ja toisen ryhmän kohdalla taustalla on ollut vedonlyöntirinki, joka on maksanut pelaajille pelimanipulaatiosta. Smithin mukaan toiminta on ollut hyvin järjestäytynyttä.

Smith paljasti haastattelussa komissiolla olevan hyviä todisteita koskien tapausta, jossa useampi pelaaja saa pitkän pelikiellon. Esic julkaisee seuraavan kahden viikon aikana tutkintatuloksia koskien ensimmäistä tutkintaryhmää.

Esic antoi tammikuussa peräti 35 CS-pelaajalle 12–60 kuukauden pelikiellon vedonlyöntirikkeistä. Pelikielto kosketti pääasiassa Australian toiseksi korkeimmalla tasolla kilpailevia pelaajia.