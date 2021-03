Kommentti: Aino julkaisi videon, jossa häntä haukutaan ja huoritellaan – meillä miehillä on vielä paljon tehtävää

Vielä on paljon tehtävää, jotta pelimaailma ja netti olisi oikeasti tasa-arvoinen. 28-vuotiaan Ainon lataama video on siitä karu esimerkki, kirjoittaa esports-toimittaja Nico Hartikainen.

Aino Lehtimäen video todisti, miten pelaava nainen on syystä tai toisesta monelle miehelle yhä liian vaikea pala purtavaksi, kirjoittaa Nico Hartikainen.­

Suomalainen Twitch-striimaaja Aino ”aippa” Lehtimäki jakoi maanantaina sosiaalisessa mediassa videon, joka on levinnyt laajalle peli- ja esports-piireissä.

Videolla mies haukkuu kavereidensa kanssa Ainoa, joka tuli miehen peliporukkaa vastaan Valorant-pelissä. Mies lähetti pelaamistaan suorana Twitchiin, jonne hänen ja hänen kaveriensa kommentit päätyivät kaikkien kuultavaksi.

”Tää on joku huora” kommentoi yksi miehen kavereista jo ennen ottelun alkua. Ensimmäinen kierros meni Ainon joukkueelle, joten eräs miehen kavereista kommentoi ”hävitään me nyt jollekki ämmälle” ja saa vastaukseksi ”ja ihan saatanan rumalle”.

Tilanteen striimannut mies naureskelee kavereidensa kommenteille. Hän ei itse sano mitään pahaa Ainosta, mutta hyväksyy hiljaisuudellaan kavereidensa kommentit. Lisäksi hän välittää kavereidensa idioottimaiset kommentit nettiin kaikkien kuultavaksi.

Aino ”aippa” Lehtimäki striimaa ammatikseen Twitchissä. Hän päätti jakaa saamansa törkykommentit näyttääkseen, millaisia kommentteja pelaavat naiset kuulevat sukupuolensa vuoksi.­

Kyseinen hiljaa ollut mies on typerys, joka ei vaikuta kavereidensa kanssa kestävän sitä faktaa, että myös naiset pelaavat. Vaikka pelaaminen koetaan yhä usein miesten juttuna, on todellisuus nykyisin toinen.

Pelaaminen kuuluu kaikille sukupuolesta ja pelitaidoista riippumatta – halusit sinä tai et. On käsittämätöntä, miten vuonna 2021 tätä eivät ole vielä kaikki sisäistäneet.

Vielä hämmästyttävämpää on se, että niin moni kokee tarvetta netissä haukkua naisia ilman syytä, vaikka voisi olla hiljaa ja pitää ajatukset itsellään. Kannattaa kokeilla joskus.

28-vuotias Aino, joka edustaa HIFK:n esports-organisaatiota hREDSIä, kertoi IS:lle tiistaina kokeneensa kuuden vuoden striimiuransa aikana kaikenlaista häirintää.

Aino on sen takia rakentanut tahtomattaan suojakuoren, mutta nyt tapahtunut tilanne yllätti, koska harvoin ”palaute” on näin tylyä ja suoraa. Hän päätti ladata videon nettiin muistutukseksi, että sukupuoleen perustuva häirintä on yhä arkipäivää monelle.

Hän toivoo tilanteeseen liittyvän keskustelun johtavan joskus muutoksiin. Tilanteeseen, jossa kaikkia haukutaan samoista syistä – tai ei haukuta ollenkaan – on vielä pitkä matka. Tasa-arvo ei ole vieläkään kova juttu nettipelaamisen kulta-aikana.

Aino kertoi tiistaina myös IS:lle ettei tilanteen striimannut mies ole pyytänyt häneltä anteeksi, mutta viestejä on vaihdettu. Anteeksipyynnön on sen sijaan välittänyt miehen kumppani, jolle Aino oli lähettänyt videon sen lähdettyä leviämään somessa.

Naiset saavat pelatessaan pääasiassa paskaa niskaansa miehiltä. Jos olet pelannut vähänkin enemmän netin moninpelejä, et ole tästä faktasta yllättynyt.

Oman yli 15 vuoden nettipelaamisen perusteella peliserverin rääväsuu tai törkykommentin kirjoittaja on aina mies. Tämä ei tarkoita, että kaikki miehet ovat sikoja, mutta netissä liian monelta tuntuvat unohtuvan käytöstavat syystä tai toisesta.

Myös miehet saavat haukkuja pelatessaan. Silloin perusteena ei kuitenkaan ole sukupuoli, kuten HAVU Gamingin striimaaja Joanna ”dajoanna” Stenman muistutti hienolla graafilla Twitterissä.

Kirjoitin viime kesänä kommentin esports-piirejä ravisuttaneesta häirintäskandaalista. Minulla ei ole vieläkään antaa ratkaisua, jolla voitaisiin sormia napsauttamalla lopettaa nettikiusaaminen ja häirintä. Varsinkin kun usein kommenttien takana on anonyymi käyttäjä.

Yksi tuon kommentin lopusta löytyvä lause sopii kuitenkin myös tähän tilanteeseen: ”Jokainen voi omilla toimillaan vaikuttaa ja näyttää esimerkkiä muille: Kiusaaminen, asiaton käytös tai vaikka ahdistelu ei ole ok.”

Tilanne tuskin korjaantuu nopeasti, mutta Ainon nostama esimerkki pitää keskustelua yllä ja antaa toivoa, että ihmisten suhtautuminen voisi muuttua ajan myötä.

Ainon esimerkki korosti myös, miksi naisten omille liigoille ja turnauksille on tarvetta kilpapelaamisen parissa. Siellä ei kenenkään tarvitse kuunnella lässytystä ja tyhmiä kommentteja sukupuolen perusteella.