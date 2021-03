Ikärajoja on rikottu Suomessa vuosia – uusi linjaus laittaa nuorten harrastepelaamisen vaakalaudalle

Kuvaohjelmalakia koskevat tarkennukset vaikuttavat merkittävästi nuorille tarjottavaan ohjattuun esports- ja pelitoimintaan. Laki on ollut voimassa vuodesta 2012, mutta ohjeistusta on tarkennettu nyt maaliskuun aikana.

Kansallinen audiovisuaalinen instituutti Kavi tarkensi kuvaohjelmalain ikärajajoustoon liittyviä ohjeitaan 18.3. Tarkennettu ohjeistus pisti jäihin muun muassa monet pelileirit ja -valmennukset, kun kolmen vuoden ikärajajousto kiellettiin.

Tiistaina 30.3. Kavi vastasi kysymyksiin koskien ikärajajoustoa. Vastaukset eivät ole miellyttäneet esports-toimijoita, jotka pöyristyivät uudesta linjauksesta.

Tarkennetun ohjeistuksen mukaan lähes kaikki Suomessa järjestetyt suuret verkkopelitapahtumat, pelileirit ja valmennukset ovat rikkoneet kuvaohjelmalakia vuosien ajan.

Monet valmennukset ja leirit on järjestetty Counter-Strike-pelille (K16), joka on Suomen suosituin kilpapeli. CS:llä on runsaasti alle 16-vuotiaita pelaajia, joista moni haaveilee ammattilaisurasta.

Alle 16-vuotias saa jatkossakin pelata CS:ää ja osallistua siihen liittyvään harrastustoimintaan kotoa, mutta esimerkiksi kerhotilassa vedettävään toimintaan hän tarvitsee vanhemman tai huoltajan mukaan. Lupalappu, jota on tähän mennessä käytetty, ei anna lupaa ikärajajoustoon.

CS:n ikärajan alle jäävät pelaajat eivät saa osallistua myöskään tapahtumien yhteydessä pelattaviin turnauksiin ilman huoltajaa. Tapahtumissa taas ei saa näyttää CS:ää isoilta screeneiltä, jos sen voi nähdä alle 16-vuotias.

Assembly on Suomen suurin verkkopelitapahtuma, johon ei ole ikärajaa. Tapahtuman ohjelmatarjontaa, kuten CS-finaaleja, on voinut seurata päälavan suurelta screeniltä.­

Tiukentuneen ohjeistuksen vaikutukset ovat merkittävät suomalaisille esports- ja pelitoimijoille. Viime vuosina on nähty erilaisia yläkoululeirityksiä, akatemiaprojekteja ja ohjattuja valmennuksia.

Alle 12-vuotiailta kielletään Kavin ohjeistuksen perusteella ohjattu valmennus- tai leiritoiminta esimerkiksi Dota 2-, Overwatch-, League of Legends- ja Fortnite-peleissä.

Pelejä, joilla ei ole eurooppalaista pegi-ikärajaluokitusta tai Kavilta tilattua kansallista ikärajaa, ei saa esittää jatkossa lainkaan tapahtumissa tai tv:ssä. Tähän kategoriaan kuuluu esimerkiksi ajosimulaattoripeli iRacing, jossa on järjestetty jo vuosia vakiintunutta kilpatoimintaa Suomessa.

Suomen elektronisen urheilun liiton toiminnanjohtaja Miika Pulkkinen on vahvistanut Ylelle liiton hankkivan muun muassa iRacingille ikärajaluokituksen Kavilta, joka arvioi niitä maksua vastaan. Liitto jyrähti jo Kavin ensimmäisen ohjeistuksen aikoihin tarkentuneen linjauksen olevan kova isku maamme nuorisotoiminnalle.

Pelikulttuurien tutkimuksen huippuyksikössä työskentelevä Tampereen yliopiston tutkijatohtori Mikko Meriläinen kertoo Ilta-Sanomille kuvaohjelmalain olevan vanhentunut pelaamisen osalta. Tämä aiheuttaa ongelmia ohjattua peli- ja esports-toimintaa ajatellen.

– Vaikka ilmassa on toki paljon aiheellista huolta, luulen, että laajemmin nuorison osalta mistään suuresta kriisistä ei ole kyse. Laki ei koske kodin piirissä tapahtuvaa yksityistä pelaamista, jota suurin osa pelaamisesta toki on.

– Toisaalta en usko, että pelitaitojen osalta tilanne on erityisen katastrofaalinen. Kyllä niin sanottuja nuoria CS-osujia löytyy Suomesta jatkossakin.

Meriläinen uskoo eri toimijoiden pystyvän järjestelemään ainakin osan toiminnastaan uusiksi lakia mukaillen, mutta tiedostaa monen nuoren peliharrastuksen kokevan isoja muutoksia tai päättyvän jopa kokonaan. Toistaiseksi ei ole arviota, millaisella aikataululla kuvaohjelmalakia saataisiin uudistettua peliaiheista toimintaa ajatellen.

– Toivon, että nykyinen tilanne osoittaa ministeriön suuntaan, että lain muuttamiseksi on runsaasti painetta ja huomattava käytännön tarve, mikä todettiin OKM:n (Opetus- ja kulttuuriministeriö) omassakin selvityksessä. Toivottavasti lakimuutos saadaan etenemään mahdollisimman pikaisesti, mutta toki esimerkiksi asiantuntijoiden kuuleminen vie oman aikansa.

Mikko Meriläisen mukaan kuvaohjelmalaki on vanhentunut erityisesti pelejä ajatellen. Vaikutukset kohdistuvat erityisesti pelivalmennuksiin ja -leireihin, jotka ovat yleistyvät nuorten keskuudessa.­

Ikärajajärjestelmä on Meriläisen mielestä yleisesti varsin toimiva. Ikärajojen tunteminen ja noudattaminen helpottaa pelikasvatusta kotona, mutta systeemi ei ole ongelmaton. Lapset, perheet ja pelitilanteet ovat erilaisia, joten erilaiset ratkaisut toimivat eri perheissä ja tilanteissa.

Kotona pelattaessa vastuu ja harkinta on aina vanhemmilla. Meriläinen muistuttaa, että vanhempien osalta päätöstenteon tulisi aina pohjautua oman lapsen ja tämän mediataitojen sekä kiinnostusten tuntemiseen.

– Jos 11-vuotias on huolissaan siitä, että tippuu kaveriporukasta mikäli ei saa pelata Fortnitea (K-12) ystäviensä kanssa, huoli on ihan aiheellista ottaa vakavasti. Samalla siinä on hyvä paikka aktiiviselle pelikasvatuskeskustelulle: mitä hyöty- ja haittapuolia tilanteeseen liittyy, ja mikä on lapselle parasta. Yhden lapsen kohdalla kieltäminen voi olla oikea ratkaisu, toisen lapsen kohdalla taas salliminen.

Fortniten ikäraja on 12 vuotta, mutta peli on myös sitä nuorempien suosiossa. Peliä on käytetty monessa valmennus- tai harrastustoiminnassa, mutta jatkossa sitä varten vaaditaan vähintään 12 vuoden ikää kaikilta osallistujilta. Kuvituskuva.­

Nykyinen elokuvia, digitalisia pelejä ja tv-ohjelmia koskeva kuvaohjelmalaki otettiin käyttöön vuonna 2012. Se on kuitenkin jäänyt jälkeen digitaalisten pelien ja niihin liittyvän kilpatoiminnan kehityksestä.

Kavin apulaisjohtaja Leo Pekkala kommentoi tiistaina Ylelle viraston tarkentaneen ohjeistusta, koska lakia rikkova ja lapsiryhmiä koskettava toiminta on haluttu saada loppumaan.

– Tulkinta ei ole uusi, sillä ikärajajouston käyttäminen lapsiryhmissä ei ole ollut missään vaiheessa sallittua. Näimme tarpeelliseksi tarkentaa ohjeistusta, Pekkala kommentoi asiaa Ylelle.

Kuvaohjelmalakia ollaan uudistamassa opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla toistaiseksi määrittelemättömällä aikataululla. Lain noudattamista valvotaan muun muassa yleisöpalautteen ja vihjeiden avulla.

Kavi voi lain mukaan antaa noudattamatta jättämisestä huomautuksen ja jopa uhkasakot. Ikärajaluokittelemattomiin ja K-18-peleihin liittyvät rikkeet ovat rangaistavia tekoja.