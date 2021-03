Huijausrinki nettosi 764 miljoonaa dollaria – poliisi takavarikoi kymmeniä loistoautoja

Huijausohjelmia nettipeleihin myynyt huijausrinki on saatu kiinni Kiinassa. Rikolliset ehtivät tienata ohjelmillaan 764 miljoonaa dollaria.

Kiinan poliisi on pidättänyt ja ajanut alas pelien huijausohjelmia myyneen suuren huijausringin, kertoo Twitterissä huijaamista vastaan taisteleva Anti-Cheat Police Department -tili.

Rikolliset myivät pääasiassa huijauskoodeja eri mobiiliräiskintäpeleihin, mutta niitä oli tarjolla myös Overwatchiin ja Valorantiin. Huijausrinki toimi pääasiassa Kiinassa, mutta kauppaa käytiin myös kansainvälisesti.

Huijausrinki ehti tehdä laittomalla bisneksellä 764 miljoonaa dollaria. Poliisi takavarikoi rikollisten omaisuutta yhteensä 46 miljoonan dollarin edestä – eräällä osallisena oli superautoja pelkästään 20 miljoonan edestä.

Pidätettyjä on ainakin kymmenen. Vielä on epäselvää, millaisia tuomioita he tulevat saamaan.

Huijausohjelmia myytiin ainakin 17 eri sivustolla, jotka kaikki on nyt suljettu. Maksullisen huijauspalvelun käyttäjämääristä ei ole tietoa, mutta poliisin mukaan huijarit tienasivat palvelullaan 10 000 dollaria päivässä.

Poliisi teki yhteistyötä kiinalaisen pelijätin Tencent Gamesin kanssa, joka omistaa useita Kiinan markkinan suosituista mobiilipeleistä ja on myös Supercellin emoyhtiö. Operaatio kesti vuoden.

Huijaaminen on yksi nettipelaamisen suurimmista ongelmista, joka koskee myös kilpapelaamista. Suurimmissa turnauksissa harva pelaaja jää kiinni huijaamisesta, mutta nettiturnauksissa tilanne on toinen.

Kilpapelaamisen osalta huijarit ovat erityisesti suurturnausten avoimien karsintojen ja pienempien rahaturnausten ikuinen riesa. Huijareita on jäänyt kiinni viime vuosina myös turnausten aikana, kuten esimerkiksi viime keväänä nähtiin Suomessa.