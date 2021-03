Kaikille avoin CS-pariturnaus huipentuu Suomeen – viime vuonna amatöörit pesivät ammattilaisilla lattiaa

Suomessa järjestetään maaliskuussa kovatasoinen Counter-Strike-pariturnaus, jonka ensimmäinen vahvistettu osallistuja on ENCE.

Counter-Strike-pariturnaus Red Bull Flick huipentuu tänä vuonna Suomessa 20.–21. marraskuuta järjestettävään suureen finaalitapahtumaan.

Red Bull Flick: Helsinki Pro Invitational -finaalissa kohtaavat eri maiden parhaat karsintanimet ja kutsutut ammattilaisjoukkueet. Tähän mennessä maailmanfinaalin ainoa vahvistettu osallistuja on suomalaisorganisaatio ENCE.

ENCEn rinnalla kilpailevia ammattilaisjoukkueita paljastetaan kesän ja syksyn aikana. Tapahtumapaikka, lipunmyynnin aloitus ja palkintosummat paljastetaan niin ikään myöhemmin.

Ilta-Sanomat näyttää kaikki karsinnat ja maailmanfinaalin suorana ja suomeksi ISTV:n sekä Twitchin kautta. Turnaus järjestetään nyt toista kertaa maailmanlaajuisesti.

Suomen osalta kaikille avoimet ja ilmaiset karsinnat, joiden ikäraja on 16 vuotta, on jaettu kevääseen (17.–25.4.) ja syksyyn (2.–10.10.). Molemmat karsinnat koostuvat kahdesta esikarsinnasta ja karsintafinaalista, joiden voittajat kohtaavat vielä lokakuussa.

Lokakuun karsintaottelun voittaja saa suoran paikan maailmanfinaaliin, mutta hävinnyt saa yhdessä kahden muun suomalaisparin kanssa uuden tilaisuuden 19.11. pelattavassa Pohjoismaiden välisessä karsintafinaalissa. Pohjoismaiden väliset ottelut pelataan Helsingissä päivää ennen maailmanfinaalia.

Kenellä tahansa on mahdollisuudet edetä maailmanfinaaliin ja nöyryyttää maailmantähtiä. Viime vuoden voittajapari oli aloittanut pelit Saksan avoimista karsinnoista.­

Vuoden 2021 turnausta varten on kehitetty viisi täysin uutta karttaa, joissa on tarkoituksena pitää hallussa tiettyä aluetta tietty aika. Karttojen ja pelimuodon suunnittelussa on panostettu nopeatempoiseen peliin. Tavoitteena on ollut kehittää pelimuoto, jossa eritasoiset pelaajat voivat ottaa toisistaan mittaa tasavertaisesti.

Viime vuonna Red Bull Flickin kansainvälisen finaalin voitti Saksan alkukarsinnoista ponnistanut s1n & skyye -duo, joka palkittiin 8000 eurolla. Finaalivaihe meni täysin karsintanimien hallinnassa, kun ammattilaiset putosivat yksi toisensa jälkeen.

Tunnetuista CS-nimistä mukana olivat viime vuonna esimerkiksi G2:n Nemanja ”nexa” Isaković ja Nemanja ”huNter-” Kovač, ENCEn Jani ”Aerial” Jussila ja Jere ”sergej” Salo sekä Vitality-kaksikko Kévin ”misutaaa” Rabier ja maailman parhaaksi pelaajaksi valittu Mathieu ”ZywOo” Herbaut.

Kaikki kolme tähtiparia putosivat jo lohkovaiheessa, jossa karsintanimet voittivat kaksi neljästä lohkosta. Puolivälierissä putosivat loputkin ammattilaiset.