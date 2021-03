Joukkue myyntiin ja valmentajalle potkut – huippunimi jättää CS:n

Cloud9:n viimeisin joukkue ehti pelata vain muutaman kuukauden ennen yllätysilmoitusta.

Yhdysvaltalainen Cloud9-kilpapeliorganisaatio on ilmoittanut jättävänsä Counter-Striken. Nykyinen joukkue on asetettu myyntiin ja valmentaja Chris ”Elmapuddy” Tebbit on irtisanottu.

Koronan takia joukkue, jonka pelaajista peräti kolme on Euroopasta, ei ole voinut matkustaa ja harjoitella Yhdysvaltoissa. Etätyöskentely joukkueen kanssa ei istunut tai ollut kannattavaa C9:n suunnitelmia ja tavoitteita ajatellen.

C9:n CS-joukkueeseen kuuluivat brittikaksikko Alex ”ALEX” McMeekin ja William ”mezii” Merriman, tanskalainen Patrick ”es3tag” Hansen sekä yhdysvaltalaiset Erick ”Xeppaa” Bach sekä Ricky ”floppy” Kemery.

Organisaation perustajan Jack Ethienne vahvisti Rush B Medialle, ettei C9 ei jätä CS:ää pysyvästi. C9:n seuraava CS-joukkue on todennäköisesti Pohjois-Amerikasta, joka on alueena kärsinyt eniten kilpailevan Valorantin kasvusta. Aikataulua hän ei kuitenkaan antanut.

Viime syksynä Cloud9 aloitti uudistetun joukkueensa rakentamisen harvinaisen näkyvällä tavalla. GM:ksi palkattiin selostajatähti Henry ”HenryG” Greer, joka ei säästellyt budjetissa.

Organisaatio osti nimekkäitä pelaajia, kuten Astraliksessa kunnostautuneen Hansenin ja Vitality-joukkueen entisen pelinjohtajan McMeekin. C9:n tapa kertoa julkisuuteen yksityiskohtia pelaajien sopimuksista ja palkoista herätti huomiota salailuun perustuvalla alalla.

Esimerkiksi Hansenin kaupan ja sopimuksen kokonaisarvo oli 2,1 miljoonaa, mitä pidettiin aivan liian kovana summana. Alkuperäiseen kokoonpanoon kuului turkkilainen Özgür ”woxic” Eker, jonka sopimus purettiin 11 ottelun jälkeen.

Kovista odotuksista huolimatta joukkue ei menestynyt kummoisesti. Ainoa hyvä suoritus nähtiin marraskuun lopun BLAST Premier: Showdownissa, jossa joukkue ylsi välieriin voittaen NiPin ja Complexityn. Joukkueen viimeiseksi turnaukseksi jäi ESL Pro League, joka päättyi Cloud9:n osalta lohkovaiheeseen 24. maaliskuuta.

C9 kävi HLTV:n maailmanlistan sijalla 19, mutta oli ilmoitushetkellä 26:s. Huhujen mukaan osa C9:stä lähtöpassit saaneen joukkueen pelaajista on vaihtamassa Valorantiin.