Pitkän tuomion viime keväänä saanut Shayene Victorio on täyttänyt Instagraminsa hulppeilla lomakuvilla, mutta vaikenee samaan aikaan tilanteestaan.

Viime keväänä entisen Counter-Strike-pelaajan Shayene ”shAy” Victorion saama pitkä 116 vuoden tuomio nousi otsikoihin ympäri maailmaa.

Brasilialainen Victorio kiisti heti syyllisyytensä ja ilmoitti valittavansa asiasta. Hän ei ole tämän jälkeen antanut asiasta haastatteluita eikä kommentoinut sitä. Brasilialaismediasta ei löydy uutisia sitten viime maaliskuun, joista selviäisi saiko Victorio valituksensa läpi tai käsitelläänkö sitä yhä.

Jotain vihjeitä naisen nykytilanteesta on kuitenkin saatu. YouTube-kanava Esports Talk julkaisi hiljattain videon Victoriosta, joka on ollut viimeisen vuoden aktiivinen Instagramissa.

Hän on ladannut tuomionsa jälkeen palveluun kymmeniä kuvia, joiden perusteella hän on nauttinut elämästä vapaalla jalalla. Monissa kuvissa Victorio on kavereidensa kanssa ulkona tai nauttii elämästä huviveneellä. Rinnalla poseeraa useissa kuvissa tämän poikaystävä, jalkapalloilija Jean Paulo Fernandes Filho.

Viimeisimmän kuvan, jossa hän poseeraa yhdessä Filhon kanssa ja hehkuttaa rakkauttaan, hän on ladannut ystävänpäivänä. Tämän viikon torstaina (25.3.) naisen Instagram-tili katosi hetkeksi syystä tai toisesta, mutta perjantai-iltana se löytyi taas palvelusta.

Victoriota koskevan erikoisen tapauksen taustat ovat vuosilta 2013–17. Brasilian poliisin järjestäytyneeseen rikollisuuden vastaisen yksikön mukaan Victorio oli petoksia tehtailleen yrityksen yksi omistajista ja verkkokauppavastaava. Yritys ei lähettänyt asiakkaiden tilaamia tuotteita tai palauttanut rahoja.

Nainen oli koko tutkinnan ajan vapaalla jalalla, eikä häntä vangittu tuomion jälkeenkään. Hän kertoi heti tuoreeltaan valittavansa asiasta. Tuolloin hän nimesi syyllisiksi yrityksen omistajat eli isänsä ja ex-poikaystävänsä.

Naisen saamaa 116 vuoden tuomiota, josta tämä olisi istunut Brasilian lainsäädännön mukaan korkeintaan 30 vuotta, pidettiin ylilyöntinä. Yrityksen tehtailemien huijausten arvo oli reilut 10 000 dollaria.

11 vuotta kestäneellä kilpaurallaan 28-vuotias nainen edusti muun muassa tunnettujen brasilialaisorganisaatioiden MIBRin, paiNin ja Keyd Starsin naisjoukkueita.

Victoriolla oli Instagramissa ennen tilin poistoa 93 000 seuraajaa. Twitterissä faneja on 34 000 ja Twitchissä 38 000. Hän on striimannut viimeisen vuoden aikana hyvin harvoin.